修公司法 拚本會期過關

2018-05-20 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ／台北報導



蔡英文總統執政屆滿二年，被視為鼓勵新創重中之重的《公司法》修法卻仍懸而未決，繼上周三包裹送出委員會後，民進黨團打算快馬加鞭，要在6月中旬召開的臨時會優先處理，力拚本會期過關。

醞釀修法超過二年的《公司法》，是蔡政府為改善國內新創環境端出的牛肉法案，然而修法牽涉範圍甚廣，提案立委各有堅持，七大工商團體日前也共同發表聲明，針對若干條文強調他們的主張，相關爭議難分難解。

在《公司法》修法第二輪審查時，發生經濟部彙整法案卻「擅加但書」的插曲，導致議程進度遲緩，經濟委員會召委高志鵬擔憂，倘若因此影響台灣面對亞太防制洗錢組織（APG）11月時的洗錢防制評鑑結果，經濟委員會「擔不起」這個重責，最終交付立委表決通過，《公司法》第9條以後含修正動議全部併案保留送院會處理，包括刪除法人董事、過半股東可召開股東臨時會及最終實質受益人申報事宜等關鍵條文，皆未討論。

由於修法條文眾多，各界雜音頻傳，後續協商恐又是場硬仗。國民黨團總首席副書記長、《公司法》修法專案小組召集人曾銘宗認為，《公司法》是支撐企業運行的基本大法，牽一髮動全身，如今仍有許多條文爭議未解，民進黨團應不至於強渡關山，除非他們對實務運作太不了解。