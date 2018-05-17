往生互助會收取行政管理費 課營業稅

2018-05-17 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



中區國稅局表示，往生互助會向會員收取資金，用以給付喪葬互助金，在收取互助金時，如扣取一定比例的行政管理費，作為管理行政費用或用以發放薪資、獎金等，該扣取的行政管理費，屬銷售勞務的代價，應依法申報並繳納營業稅。

中區國稅局指出，往生互助會向會員收取資金，用以給付喪葬互助金，如經主管機關認定並未違反保險法第167條第1項之非保險業兼營保險業務，其向會員收取互助金，用以給付往生慰問金，不屬營業稅課稅範圍。

惟在收取互助金時，扣取一定比例的行政管理費，作為管理行政費用或用以發放薪資、獎金等，則該扣取的行政管理費，屬銷售勞務的代價，應依法申報並繳納營業稅。

中區國稅局最近查獲某往生互助會與其會員簽訂的福利規章約定，有會員往生時，互助會收取互助金須扣取一定比例的行政補助費，用以支付互助會員工薪資、水電費、雜項支出等。

經該局認定屬該互助會對會員提供勞務的代價，為營業稅課稅範圍，該互助會未依規定申請稅籍登記並申報銷售勞務銷售額，予以核定補徵營業稅。

該局提醒，如有從事往生互助業務，並於收取互助金用以支付慰問金時，扣取一定比例作為行政管理費，屬銷售勞務的營業行為，應在開始營業前，向主管稽徵機關申請稅籍登記，依法報繳營業稅。