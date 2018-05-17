宗教法人附設醫院不動產移轉 不課土增稅

2018-05-17 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部17日發布解釋令，宗教財團法人附設醫院將原供附設醫院使用的不動產捐助移轉新設的醫療財團法人，與一般所有權移轉情形不同，該次移轉不課徵土地增值稅。

但前開土地再次移轉第三人時，應以該土地無償移轉前的原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

依照「醫療法」規定，醫療機構設立的權屬別分別為公立醫療機構、私立醫療機構、醫療法人及法人附設醫療機構等四類，現行宗教法人附設醫院不屬於規定範圍，也無其他得設立醫院的法源依據。

因此，衛福部要求宗教財團法人應另設醫療法人，並將原供附設醫院使用的不動產捐助移轉與新設的醫療財團法人，不得維持宗教財團法人附設醫院。

財政部表示，宗教財團法人附設醫院非「醫療法」第38條第3項規定的私立醫療機構，不適用不課徵土地增值稅，考量宗教財團法人將原供附設醫院使用的不動產捐助移轉與經衛福部許可新設的醫療財團法人，屬配合政府法令規定辦理，與一般所有權移轉情形不同，為減輕醫院租稅負擔，提高配合意願，達到醫療法保障病人權益，增進國民健康目的，同意該次移轉不課徵土地增值稅。

但前開土地於再次移轉第三人時，應以該土地無償移轉前的原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

另外，所持憑向地政機關申請不動產移轉登記的憑證，也非屬印花稅第5條第5款規定的課稅範圍，無須課徵印花稅。