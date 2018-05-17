報稅月過了一半 完成報稅的民眾不到一半

2018-05-17 05:49 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



你報稅了嗎？財政部統計，到5月16日下午5點，網路申報件數共166萬件，稅額試算回復確認件數共31萬件。財政部預估今年總報稅戶約630萬戶，依去年6成民眾採網路報稅來推估，還有超過半數的民眾尚未報稅。報稅月過了一半，完成報稅的民眾不到一半。

財政部台北國稅局建議納稅義務人多加利用憑證下載所得及扣除額資料，並憑以透過網路辦理結算申報，除了避免路途奔波與現場排隊等待外，也可透過網路申報系統快速計算出最有利計稅方式，增加申報的便利性。

台北國稅局指出，今年新增加「基本生活費差額」的規定，透過網路辦理結算申報，系統將依輸入的免稅額及扣除額基本資料，自行計算出基本生活費差額，並自某甲申報的綜合所得總額中減除，如此即可避免錯誤。

系統還會在5個應納稅額的計算公式中，擇最有利的方式計算應納稅額，大幅節省申報時間，既正確又便利。

有些民眾因為沒收到扣繳憑單等原因，漏報股利所得，會遭國稅局處漏稅額0.2倍罰鍰。台北國稅局指出，以憑證透過網路下載所得資料或親至稽徵機關臨櫃查調所得資料，並經查對後透過網際網路辦理結算申報，除可免去逐筆蒐集股利憑單的繁複，也可免除錯誤填寫所得金額產生漏稅的問題。

台北國稅局表示，薪資所得、股利所得均屬財政部財政資訊中心或稽徵機關依規定應提供的所得資料，納稅人如依規定查調或以憑證下載所得資料，並據以透過網路完成申報，縱然事後被查出有漏報上述所得，只要不是故意以詐術或不正當方法逃漏稅捐都免罰。