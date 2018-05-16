開立發票應據實載明字軌號碼 以免受罰

2018-05-16 22:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



南區國稅局表示，為強化營業人正確輸入統一發票的注意義務，字軌號碼已納入統一發票應行記載事項，營業人開立電子發票，應據實載明統一發票的字軌號碼，以免受罰。

南區國稅局指出，統一發票字軌號碼是發票管理作業重要資訊之一，惟因電子發票字軌號碼係由營業人自行輸入，時有輸入錯誤的情事發生，造成買受人及代發獎金單位困擾。

因此，「統一發票使用辦法」第9條已在今年1月19日修正，已將字軌號碼納入統一發票應行記載事項，營業人如未依規定記載或所載不實，依加值型及非加值型營業稅法第48條規定，除通知限期改正或補辦外，並按統一發票所載銷售額，處1％罰鍰，其金額不得少於新台幣1,500元，不得超過新台幣1.5萬元。

屆期仍未改正或補辦，或改正或補辦後仍不實者，按次處罰。

南區國稅局提醒，營業人開立電子發票應事先核對字軌號碼是否正確，並於開立電子發票系統建置相關檢核機制，以降低登載錯誤的風險。

營業人如因一時疏忽有字軌號碼登載錯誤情形，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關報備，免予處罰。

但字軌號碼重複開立者，以營業人主動報備並已依實際交易資料申報，且無短報、漏報營業稅額者為限；另前揭報備免予處罰規定，一年內達三次以上，則不適用。