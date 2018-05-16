財政部關務署放寬 海關管理保稅工廠辦法

2018-05-16 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部關務署預告放寬「海關管理保稅工廠辦法」部分條文草案，已登記為保稅工廠之廠商，在申設期間也可免稅進口自用機器、設備，另也放寬租用廠外倉庫條件，保稅工廠業者可多加利用。

所謂保稅工廠，是依關稅法第59條規定，經海關核准，在海關監管下，進口原料存入保稅工廠製造或加工產品外銷，得免徵關稅。等到製成產品報運出口後，再予以沖銷原進口原料關稅。

依修正後的「海關管理保稅工廠辦法」，廠商申請登記為保稅工廠，須檢具申請書、特許營業證正本及影本、保稅工廠印鑑登記卡等資料，向工廠所在地海關提出申請。新設保稅工廠申設期間，如有先行進口自用機器、設備之需要者，得向海關申請臨時監管編號，並繳納進口稅款保證金，辦理通關手續，經監管海關審查符合者，始准予洽期接管。

另此次修正，也將一併放寬保稅工廠因廠內倉庫不敷存儲，必須租用廠外倉庫時，只要能取具主管機關核發之倉庫或廠房使用執照，均得作為保稅工廠租用之廠外倉庫。

此外，保稅工廠使用之原料，如為經濟部國際貿易局專案核准輸入之大陸地區物品，或經財政部公告應課徵平衡稅或反傾銷稅之物品，應編列不同料號，且不得替代流用，以維護課稅區廠商權益及保護我國產業。