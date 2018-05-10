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繳稅季免吃土 「一低二高」省很大

2018-05-10 05:54聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

每年一到5月繳稅季，把辛苦一年的血汗錢上繳國庫，上班族總會抱著荷包哭哭嚷著「月底吃土」，有沒有省很大的繳稅訣竅？掌握「一低二高」原則—降低課稅所得、提高扣除額、提高免稅額，再搭配最划算的繳納方式，無形中就能省下小一筆金額了。

「降低課稅所得」有幾個方法，例如投資分離課稅的商品，或將部分所得分散在不同的年度，也可減輕當年繳稅負擔，假設消費者要在年底賣房，會產生一筆財產交易所得稅，如果當年的薪水所得不少，把出售房屋的簽約日期延後至下一年度，就能紓緩當年度申報繳稅的壓力。

如果無法降低課稅所得，那麼增加免稅額和扣除額同樣可以省稅。如增加扶養親屬就是很多人採用的方式，尤其因應「納稅者權利保護法」上路，今年報稅最大的改變之一就是「基本生活費不課稅」，每人基本生活費16.6萬元以下不課稅，也就是說，家戶「基本生活費總額」超過「免稅額+扣除額」，差額就能從綜合所得總額中減除。因此，扶養親屬人數愈多，就愈有機會受惠。

至於提高扣除額的部分，最好是採用列舉扣除額，包括捐贈、人身保險、醫藥生育支出、災害損失、自用住宅購屋貸款利息、自用住宅房屋的租金支出等，否則如果只採用標準扣除額，金額都是固定的，達不到節省稅賦的效果。

最後，繳費工具也是能省錢的關鍵，每到繳稅季，各家銀行就會推出相當優惠的繳稅季方案，不但免手續費，還能享受分期零利率，例如凱基銀行信用卡推出的繳稅季方案，就針對全卡友不限金額皆可享3期0利率；如果已開立凱基銀行存款帳戶的卡友，甚至還能享受不限金額8期0利率，不僅能延後繳稅、紓緩資金壓力，也可以更彈性地調配資金運用。

永豐銀行針對全卡友推出繳納綜所稅免手續費，同時即日起至5月31日止累積一般消費滿30,000元並登錄，若單筆稅款達2,000元以上，可享6期0利率，分期成功再贈100元百貨刷卡金。

華南銀行今年推出「華南卡繳綜所稅5好康」活動，包括不限金額免收手續費、稅額達3仟元登錄享6期分期0利率、稅款滿百萬登錄送新光三越仟元禮券、使用OPENPOINT超級點數聯名卡繳稅達3萬元，登錄送OPENPOINT3萬點、滿額再送萬點紅利。

國稅局屏東分局湧入大批報稅人潮。本報資料照片
國稅局屏東分局湧入大批報稅人潮。本報資料照片
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