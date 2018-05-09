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統一超增加盟分潤 續約率創十年高

2018-05-09 09:09中央社 台北9日電

統一超商因稅率調整影響，首季稅後淨利新台幣25.4億元，年減7.2%；台灣7-ELEVEN今年初新增加盟分潤比例及營運補貼，加盟續約率達9成，創10年新高。

統一超公布首季合併營收新台幣589.5億元，較去年同期成長11.2%，合併稅前淨利達39.6億元，較去年同期成長約9.5%，主要來自於台灣7-ELEVEN、統一速達、博客來、菲律賓7-ELEVEN等獲利成長帶動。

首季歸屬於母公司稅後淨利為25.4億元，年減7.2%，每股盈餘2.44元，因稅率調整而增加遞延所得稅負債的一次性影響所致，因此較去年減少。

本業部分，台灣7-ELEVEN持續嘉惠加盟主，今年初新增加盟分潤比例0.5%及營運補貼，加盟續約率達9成，創10年新高，加上鮮食升級，帶動營收較去年同期成長。

轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN持續進入新區域展店，店數第1季已達2329店，加上現煮咖啡「CityBlends」需求提升及鮮食商品推陳出新，整體業績成長近16%；康是美目前店數達400間，主要成長動能為新開店與店質整新。

接下來邁入第2季，統一超說明，台灣7-ELEVEN將持續針對端午節、換季及暑假等商機推出多元化生活提案。

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