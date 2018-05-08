海關緝私條例及關稅法部分條文修正 5/11生效
財政部關務署8日說明「海關緝私條例」及「關稅法」部分條文修正，5月11日生效。此次修法刪除法定法鍰最低倍數規定，關務署將制定裁罰倍數參考表，依據相關違章之情節狀況，給予適當罰度。
「海關緝私條例」部分條文修正及關稅法第17條、第84條、第96條條文修正，今年4月13日經立法院三讀通過，總統將於5月9日公告，預計5月11日生效。
關務署副署長謝鈴媛表示，海關緝私條例自民國23年訂定以來，此次為較大幅度的修正，其中刪除各條所定罰鍰最低倍數，如第37條有關虛報所運貨物，原法式情節輕重，處以所漏進口稅額二至五倍罰鍰，修法後取消「樓地板」，處所漏進口稅額五倍以下罰鍰。謝鈴媛表示，關務署將訂定裁罰倍數參考表，提供海關酌情處罰，以符合比例原則，目前已在報部陳核階段，近期就會公布。
此外，為鼓勵行為人主動陳報自新，增訂第45條之3，有涉及虛報的案子，如行為人及時更正報單錯誤，自動補報補繳加計利息，可准予免罰。此外，修正案也將所定貨幣單位，從「元(銀元)」統一改為「新臺幣元」，如第37條第2項規範報運貨運出口虛報之罰則，從一百萬「元」以下改為「新臺幣」三百萬元，罰度並未提高，僅單位改變。
至於關稅法修正，謝鈴媛指出，第96條第4項規定，配合實務上需求，將海關對已放行之不得進口貨物作成責令退運或追繳貨價之處分期間，從5年縮短為1年。
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