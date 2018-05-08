海關緝私條例及關稅法部分條文修正 5/11生效

2018-05-08 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部關務署8日說明「海關緝私條例」及「關稅法」部分條文修正，5月11日生效。此次修法刪除法定法鍰最低倍數規定，關務署將制定裁罰倍數參考表，依據相關違章之情節狀況，給予適當罰度。

「海關緝私條例」部分條文修正及關稅法第17條、第84條、第96條條文修正，今年4月13日經立法院三讀通過，總統將於5月9日公告，預計5月11日生效。

關務署副署長謝鈴媛表示，海關緝私條例自民國23年訂定以來，此次為較大幅度的修正，其中刪除各條所定罰鍰最低倍數，如第37條有關虛報所運貨物，原法式情節輕重，處以所漏進口稅額二至五倍罰鍰，修法後取消「樓地板」，處所漏進口稅額五倍以下罰鍰。謝鈴媛表示，關務署將訂定裁罰倍數參考表，提供海關酌情處罰，以符合比例原則，目前已在報部陳核階段，近期就會公布。

此外，為鼓勵行為人主動陳報自新，增訂第45條之3，有涉及虛報的案子，如行為人及時更正報單錯誤，自動補報補繳加計利息，可准予免罰。此外，修正案也將所定貨幣單位，從「元(銀元)」統一改為「新臺幣元」，如第37條第2項規範報運貨運出口虛報之罰則，從一百萬「元」以下改為「新臺幣」三百萬元，罰度並未提高，僅單位改變。