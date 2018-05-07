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財政部今公布4月進出口數據 市場聚焦貿易戰後續影響

2018-05-07 06:14聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

財政部今天將公布4月進出口統計，之前因全球景氣活絡，不論電子業或是傳統產業需求都有成長，加上美中貿易戰尚未作出制裁，製造業採購經理人指數(PMI)新增訂單擴張，短期出口成長動能穩定，一般預估4月出口仍呈二位數成長，年增率有機會續達雙位數。

不過，上周中美貿易談判傳出雙方未達成共識，稍後美方又對大陸施壓美國民航不得將台港澳列為國家，發表強烈反對聲明，雙邊政經局勢轉趨緊繃，台積電董事長張忠謀又憂心中美貿易戰恐影響蘋果供應鏈，種種不利變數是否衝擊後續我國出口表現，備受市場關注。

我國3月出口金額以299.9億美元，創下歷年單月新高，年增16.7％，並重新站回二位數成長。累計第1季出口規模也同步創下歷年同期最高紀錄。

財政部統計處長蔡美娜曾以「春暖花開」、「表現超乎預期」形容今年以來的出口表現，累計第1季出口已連續七季、進口連續六季正成長，是2009年底脫離全球金融海嘯以來次長的擴張周期。

元大寶華綜經院高級研究員賴怡欣表示，第1季出口已優於預期，展望第2季出口，可望連續二位數成長。整體而言，第2季的出口成長動能不如去年底和第1季，但仍是「不錯」，主要是因高效能運算、物聯網、車用電子、生物辨識、虛擬貨幣等新興科技應用持續延燒。

貿易戰
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