新聞中的法律／改正超時工作的根本之道

2018-05-07 05:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 整理



陳金泉

今年4月下旬，國道發生因陸姓大貨車司機疲勞駕駛，導致正在執行取締違規的兩名國道警察及一名司機遭追撞，釀成三人慘死事件。因現行《勞基法》對勞工超時工作罰鍰為2萬~100萬元，外界質疑罰則太輕，在此壓力下，勞動部被迫回應將研議提高罰鍰。不過，要改正台灣勞工超時工作的現象，提高罰則效果恐不大。

這次事件中，肇事大貨車陸姓駕駛被查出連上22天班，4月無任何例假與休息日，而且其中七天工時超過12小時上限，加班時數遠超過每月工時46小時，超時工作至此情境，令社會譁然。各界檢討聲浪指向提高《勞基法》罰則，勞動部長首度鬆口表示，下會期開議就會提出。

台灣經濟結構以中小企業為主，雇主使勞工超時工作情況可說相當普遍，且難以改正，原因主要有二。一是人力不足，雇主找不到駕駛；二是，雇主心裡會盤算，多請兩名員工的成本，不只每月要付薪水，還要勞健保，隨著年資增加薪水也會增加，相較之下，勞檢也不是天天在檢查，就算檢查到，繳的罰鍰低於多請員工的成本，於是抱著僥倖心理。

《勞基法》對於超時工作罰則已提高為2萬~100萬元，正因台灣經濟結構98%是中小企業，若再提高，要達到威嚇效果恐怕也很有限，建議勞動部可從其他角度切入。

比較可行做法還是加強勞檢，提高勞檢涵蓋率。目前受限於勞檢人力不足，通常只有發生重大事故、社會高度關注、有員工檢舉等情況下，才會進行勞動條件的檢查，其他都屬抽查，在實務上，絕大多數企業都不會被勞檢到，因而讓企業心存僥倖。

勞檢率雖不可能達到100%，但以台灣目前狀況，在比例原則下，勞檢率有大幅改善空間，且只要查到違規，就應重罰。

其次，台灣中小企規模都很小，員工人數少，要組企業工會很困難，因此難以跟雇主協商，取得較好的勞動條件。因此建議勞動部應協助、輔導廣大的中小企業員工，組織產業別或職業別工會，也就是外部工會。

在這波《勞基法》修法過程中，勞動部強調集體協商的角色，但多數中小企業員工不可能組內部工會，而目前雖有各種職業公會，但參加者多屬無一定雇主或自營作業者，目的是投保勞工保險，這些職業公會並不具有集體協商功能；也就是說，為爭取員工福利的職業工會或公會非常地少。

因此，初期勞動部可以較積極態度，協助中小企業員工成立各種產業別或職業別工會，例如貨運司機工會；又如空服員和機師人數夠多，目前已組成桃園市空服員、機師職業工會等，藉由外部工會形式，出面為員工爭取福利。

若職業工會逐漸強大起來，在職業工會大傘下，中小企業勞工會比較敢發聲，也比較不會遭老闆秋後算帳，由工會出面逐一與雇主談判協商，爭取對勞工較好待遇。發展工會、勞工團結意識，提高工會與雇主談判能力，比起提高罰則，更能有效阻止超時工作悲劇發生。

（本文由明理法律事務所律師陳金泉口述）