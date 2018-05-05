報稅前4天信用卡繳稅進帳近60億 台北人貢獻最多

2018-05-05 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



5月報稅月，也是荷包失血月。相信很多人都萬般不情願，一定要拖到最後一天才肯報稅，但也有些「早鳥」在5月初，就搞定報稅這件事。

根據財政部網站統計，5月前4天，民眾光透過「信用卡」繳綜所稅金額就高達58.09億元，將近60億元，全國繳稅第一名縣市，還是「台北市」，光是台北市國稅局「信用卡」繳稅，4天就進帳39億8795.6萬元，占比高達68.65%。

儘管銀行提供的信用卡繳稅優惠已大不如前，今年又欠缺繳稅「神卡」加持，但看在繳稅可延後30到45天付款，還有分期零利率還款可選，台灣人還是「最愛」用信用卡繳稅。

Money101金融產品比較網表示，根據統計，去、2017申報自繳稅款案件中，使用活期帳戶、晶片金融卡轉帳僅6.3萬件，但民眾刷「信用卡」繳稅就達96萬件，兩者差距14倍多。

去年信用卡繳稅總金額達773億元。根據財政部統計，今年5月1至4日，光是報稅前4天，信用卡繳稅筆數已有7萬6381筆，信用卡繳稅金額已達58.09億元，台北市國稅局以39.88億進帳遙遙領先各區；「北區國稅局」