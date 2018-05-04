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網紅高調炫耀收入 遭國稅局追稅哀「被剝兩層皮」

2018-05-04 10:11聯合新聞網 綜合報導

繳稅季節到，民眾資金周轉壓力也增加。記者孫中英／攝影。
繳稅季節到，民眾資金周轉壓力也增加。記者孫中英／攝影。
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又到了繳稅的月份，許多人為了報稅忙得焦頭爛額。近日傳出國稅局網紅小玉去年大方秀出自己收入的影片，而修訂網紅報稅的相關條例。不僅將YouTube影片收入改為國內所得，甚至可能被追查繳納公司營業稅、營利事業所得稅，實況主老皮崩潰表示「滿讓人錯愕的」，實況主米娜也大嘆「被剝兩層皮」。

去年網紅小玉拍攝影片，大方公開自己9個月收入高達340萬，引來國稅局鎖定網紅一族查稅。多數人認定YouTube影片收入屬境外所得，其實不然，國稅局官員表示「不管YouTube是境內或境外公司，只要網紅的所得是屬於境內來源所得，就需要申報所得稅，並非以酬勞給付單位的所在地作為判別」。

另外，網紅若與業者合作透過網路平台進行銷售行為，或本身就是賣家，只要每月銷售貨物收入超過8萬元、銷售勞務超過4萬元，即需申請稅籍登記並課徵營業稅，超過20萬的話還需開立發票。實況主老皮每月業績超過20萬，因此也要開立發票繳納5%的營業稅，另須繳所得稅與個人綜合所得稅。

綜合所得稅五月開始申報，台北市國稅局湧入報稅民眾。 記者徐兆玄／攝影
綜合所得稅五月開始申報，台北市國稅局湧入報稅民眾。 記者徐兆玄／攝影
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而網紅常與業者合作，接下「工商文」賺取收入，這部分收入也須繳所得稅，金額則是以該網紅當作薪資收入或營利收入來申報而有所不同。稅務人員表示「課稅是有所得就要課」，賺錢繳稅、人人平等，若不繳稅對誠實納稅的人不公平。據悉網紅小玉遭查稅的範圍非常大，國稅局至今仍未結案。

去年8月國稅局查到一名網紅透過臉書粉絲團，以揪團訂房為名義，為某間連鎖飯店賣住宿券並收款，結算後該飯店業者再給付佣金給該名網紅，經國稅局計算後發現該名網紅年營業額加上佣金超過5000萬元，卻沒有繳稅，因此遭到國稅局開罰，連補帶罰共490萬元。

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