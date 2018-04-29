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MLB／陳偉殷復出首局送3K狀況佳 隊友搶攻1:0

因應資金周轉 繳稅貸款殺很大前2期借款利率0.1%

2018-04-29 06:40聯合報 記者孫中英╱即時報導

才剛繳了4月的牌照稅，綜所稅與房屋稅5月又同步開徵，民眾資金需求也大增。多家銀行都推出繳稅貸款因應。Money101.com.tw金融比較網建議，大家不妨先計算一下今年要繳多少稅金，若負擔較重，可規劃透過信用卡或繳稅貸款；例如善用信用卡分期0利率，將稅款分攤在未來3到12個月支付、且無須支付利息，另外可利用銀行繳稅貸款專案，今年甚至有銀行前2期借款利率僅0.1%，再搭配繳稅期間優惠手續費，減輕壓力。

Money101.com.tw董事總經理周純如表示，繳稅貸款與一般信貸最大差別在於，申貸期間多限定在「繳稅期間」，例如5到6月，且民眾提供所得申報書、扣繳憑單或各個稅目繳款書，即可申辦，手續相對簡便。不過，繳稅貸款期限僅有2到3年，較一般5年期的小額信貸時間短。

Money101金融產品比較網整理出部分銀行繳稅貸款；渣打銀行的「繳稅貸」祭出前2期固定利率0.1%，前期利率「非常殺」，但第3期起利率2.99%，且須在6月底前申辦。另外，玉山銀行的「卡友靈活貸」、採2段式利率，前3期年利率1.68%、第4期3.18%起，線上申請有手續費3,000元優惠 (原為6,000元)，檢附2017年扣繳憑單，手續費可再減1,000元。

彰化銀行的「繳稅貸款」，只要檢附所得申報書或各稅目繳款書，就可申辦、年利率2.09%起，線上申辦手續費6,000元，若核貸金額10萬元以下，手續費3,000元，貸款期間最長3年。華南銀行的「稅月不擾人」，提供個人身分證、薪資證明及當年度所得稅申報證明，即可申貸；年利率2.4%起，手續費為5,300元，貸款期間最長僅2年。匯豐銀行「夢想起飛貸款」申貸用途不限於繳稅，前3期利率1.58%，在指定通路申辦，手續費降為2,000元。

周純如表示，財政部統計，所得級距在117萬到235萬的納稅義務人有337,133戶、平均繳納15.1萬元稅金；所得級距在235萬到440萬元的納稅義務人有10萬5,850戶，平均得繳44.8萬元稅金，所得級距1,000萬元以上的納稅義務人有9,674戶，平均得繳1,122.7萬元稅金。不管是繳10多萬或上千萬元，可考慮透過卡片分期還款、或貸款來減輕資金周轉壓力。

繳稅季節到，民眾資金周轉壓力也增加。記者孫中英／攝影。
繳稅季節到，民眾資金周轉壓力也增加。記者孫中英／攝影。
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玉山銀行信用卡

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