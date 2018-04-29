因應資金周轉 繳稅貸款殺很大前2期借款利率0.1%

2018-04-29 06:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



才剛繳了4月的牌照稅，綜所稅與房屋稅5月又同步開徵，民眾資金需求也大增。多家銀行都推出繳稅貸款因應。Money101.com.tw金融比較網建議，大家不妨先計算一下今年要繳多少稅金，若負擔較重，可規劃透過信用卡或繳稅貸款；例如善用信用卡分期0利率，將稅款分攤在未來3到12個月支付、且無須支付利息，另外可利用銀行繳稅貸款專案，今年甚至有銀行前2期借款利率僅0.1%，再搭配繳稅期間優惠手續費，減輕壓力。

Money101.com.tw董事總經理周純如表示，繳稅貸款與一般信貸最大差別在於，申貸期間多限定在「繳稅期間」，例如5到6月，且民眾提供所得申報書、扣繳憑單或各個稅目繳款書，即可申辦，手續相對簡便。不過，繳稅貸款期限僅有2到3年，較一般5年期的小額信貸時間短。

Money101金融產品比較網整理出部分銀行繳稅貸款；渣打銀行的「繳稅貸」祭出前2期固定利率0.1%，前期利率「非常殺」，但第3期起利率2.99%，且須在6月底前申辦。另外，玉山銀行的「卡友靈活貸」、採2段式利率，前3期年利率1.68%、第4期3.18%起，線上申請有手續費3,000元優惠 (原為6,000元)，檢附2017年扣繳憑單，手續費可再減1,000元。

彰化銀行的「繳稅貸款」，只要檢附所得申報書或各稅目繳款書，就可申辦、年利率2.09%起，線上申辦手續費6,000元，若核貸金額10萬元以下，手續費3,000元，貸款期間最長3年。華南銀行的「稅月不擾人」，提供個人身分證、薪資證明及當年度所得稅申報證明，即可申貸；年利率2.4%起，手續費為5,300元，貸款期間最長僅2年。匯豐銀行「夢想起飛貸款」申貸用途不限於繳稅，前3期利率1.58%，在指定通路申辦，手續費降為2,000元。