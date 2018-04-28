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危機解除 當沖降稅如期延長

2018-04-28 01:26經濟日報 記者蘇秀慧孫中英／台北報導

下周一（30日）台股開盤，現股當沖將適用課徵千分之1.5證券交易稅。 報系資料照
下周一（30日）台股開盤，現股當沖將適用課徵千分之1.5證券交易稅。 報系資料照
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立法院院會昨（27）日否決國民黨團所提當沖降稅延長復議案，當沖降稅面臨空窗期的危機解除。對此，財政部鬆了一口氣，官員強調，一切回到原點，下周一（30日）台股開盤，現股當沖將適用課徵千分之1.5證券交易稅。

立法院13日三讀通過《證券交易稅條例》修正案，當沖降稅再延長三年八個月，自今年4月28日起實施至2021年12月31日止，並將券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象，外界認為有助維持萬點行情動能。

未料，為反制民進黨對軍年方案態度強硬，國民黨團本周二在立法院院會散會前，突然針對已三讀的當沖降稅再延長案提復議，致27日屆滿的當沖交易證交稅稅率減半措施恐出現空窗期。

為此，金管會、財政部紛紛呼籲立法院國民黨團撤回復議案，避免衝擊證券市場。強調國際政經情勢仍有諸多變數，此時不宜加諸台股其他不利因素。

籲請國民黨團撤回復議案無效後，民進黨團昨日在院會提案處理，傍晚以人數優勢否決復議案，空窗期危機也宣告解除。

由於法案須在總統公告三天後生效，行政院已與總統府取得默契，立院在院會中表決「不通過」證交稅條例復議案，當晚立即公告，三天後剛好是下周一生效，即無空窗期問題。

去年4月28日實施當沖降稅後，集中市場現股當沖比重從9%提升至21%，櫃買市場從16%提高至30%；日均成交值從991億提高到1,517億元。且當沖減稅實施前，當沖日均證交稅稅收為0.31億元，實施後由於成交量增加，日均稅收增加為0.54億元，稅收反而增加。

證期局指出，若當沖降稅延長措施無法銜接，除打擊投資人信心，還會造成六萬多戶從事當沖的投資人困擾，因為若因立法作業不及，這些投資人須先恢復課徵證交稅千分之3，待法案生效後再退稅，徒增作業成本，還好如今解除警報。

經濟日報提供
經濟日報提供
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國民黨證交稅

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