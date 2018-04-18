我有大陸來源所得怎麼報稅？會計師教你

2018-04-18 21:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



在中國大陸的台商不在少數，而台灣人在大陸工作、生活及投資的情形也愈來愈普遍，個人有大陸地區來源所得時，該如何申報綜合所得稅？

KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，大陸地區來源所得應併同台灣地區來源所得計算繳納綜合所得稅。

KPMG安侯建業家族稅務辦公室主持會計師許志文指出，大陸地區來源所得非屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，台灣地區人民如有大陸地區來源所得，「不論受聘國內公司或第三地公司」，均應併入當年度綜合所得總額申報。

實際上，台商在大陸地區發生的所得，大多在大陸就已經繳納了大陸地區所得稅，所以在申報綜所稅時，可自應納稅額中將其在大陸地區已繳納的稅額扣抵。張芷指出，「應在不超過因加計大陸地區來源所得而增加的應納稅額內扣抵」。

舉例來說，含大陸地區的來源所得應納稅額為A，不含大陸地區來源所得應納稅額為B，其差額就是大陸地區來源所得的應納稅額為C（A-B），該差額與在大陸地區已繳納所得稅額相較，金額低者就是可申報的大陸地區已繳納所得稅的可扣抵稅額。

舉例說明，小賈任職的台灣公司在102年度將小賈外派到大陸子公司，102年度小賈綜合所得淨額（含大陸地區來源所得141萬元）185萬元，應納稅額24萬元（A），減除大陸地區來源所得後綜合所得淨額為44萬元，應納稅額2.2萬元（B），也就是說，小賈因加計大陸地區來源所得增加的應納稅額C（A-B)為21.8萬元，若小賈在大陸地區已繳納所得稅29萬元 (Ｄ)，小賈102年度綜合所得結算申報可扣抵大陸地區繳納稅額應為21.8萬元。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌強調，申報大陸地區來源所得應檢附的文件有四：

1.取具中華人民共和國稅收完稅證明

2.公司出具的收入證明（因完稅證明未列所得金額）

3.取具大陸公證處所出具完稅證明的公證書

4.攜帶台灣居民往來通行證影本（台胞證）至海基會辦理完稅證明認證。

許志文說，大陸納稅證明文件內容應包含納稅義務人姓名、住址、所得年度、所得類別、全年所得額、應納稅額及稅款繳納日期等項目。

許志文提醒，無論大陸地區來源所得金額大小，均應併同台灣地區來源所得申報，並應依規定檢附相關資料辦理所得稅結算申報，以免受罰。