境外所得有兩種 海外和大陸所得報稅方式差很大

2018-04-18 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



報稅季節又來了，很多人一想到「報稅」就頭大。尤其台灣人很愛投資境外金融商品，若有「海外所得」或「大陸地區來源所得」，要怎麼報稅？多少金額內可以不用報？很多人可能都霧煞煞。

富邦證券表示，海外所得和大陸所得兩種申報規定「大不同」，一般來說，海外所得合計未達100萬元，可以不用申報，但大陸地區來源所得「得全數計入」一毛都跑不掉。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，所謂「海外所得」，多半是指投資人投資的「境外」基金、股票、債券、連動債等商品的交易利得或配息；至於「大陸所得」，包括投資人透過「滬港通或深港通」投資大陸股票獲得的「資本利得或股息」，或投資國內投信發行的海外基金，但投資標的是「大陸標的」，基金的收益配息也屬大陸所得。

富邦證券表示，海外所得是計入「基本所得額」中申報，即俗稱的「最低稅負制(稅率20%)」，但「海外所得」申報有門檻；簡單來說，一申報戶海外所得合計「若未達100萬元，免予計入」，即可以不用申報，但若海外所得達100萬元及以上，則須全數計入申報。

由於台灣大多數投資人，不可能因為投資幾檔境外基金或股票「就獲得百萬配息」，台灣綜所稅申報戶有高達9成多，都不用申報「最低稅負」。也就是說，大多數人的「海外所得」都不會達到報稅門檻，因此都不用申報。

富邦證券表示，根據現行規定，金融機構須寄發「海外所得和大陸地區來源所得」通知書，但金融機構只針對「海外所得達一定金額以上的投資人」才會寄發海外所得通知單，相信多數人雖然有買境外基金，但因為遠低於海外所得報稅門檻，因此，並未收過這種通知單。