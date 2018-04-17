首報族、八年級生節稅看這裡

2018-04-17 22:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



首報族、八年級生初出社會，今年報稅該如何節稅？KPMG安侯建業稅務投資部執行董事許志文建議，採稅額試算方式申報，簡化申報流程，「降低報稅成本」，如有退稅款，還可搶先第一批退稅，退稅金額7月底就入荷。

綜所稅申報方式有：人工申報、二維條碼申報、網路申報和稅額試算。

根據財政部統計，民眾去年報稅以網路申報方式最多，有375萬戶、占61％，其次是稅額試算，有219萬戶、占35％，人工申報有22萬戶、占3.7％，二維條碼有5萬戶、占0.09％。

稅額試算因僅須繳稅或回復確認，相當方便，因此有三成五的納稅義務人會採用，且由於稅額試算屬三簡單，所得、人口、扣除簡單，小資族多會採用。

許志文表示，初出社會的首報族、八年級生由於所得來源僅薪資，繳稅「難免心痛」，可以選擇稅額試算，降低報稅成本。

採稅額試算者按繳稅案件、退稅案件、不繳不退案件，而有不同的回復確認方式。

繳稅案件依下列方式繳稅後即完成確認申報，不須送交繳稅證明。

-現金繳稅，稅款2萬元以下者可至便利商店繳納。

-信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機（ATM）繳稅。

-繳稅取款委託書繳稅。

-活期（儲蓄）存款帳戶（限納稅義務人以憑證登入，且以本人之帳戶即時扣款）轉帳繳稅。

-今年新增已申辦「健保卡網路服務註冊」之全民健康保險憑證得以活期（儲蓄）存款帳戶辦理線上繳稅。

退稅案件、不繳不退案件，回復確認方式如下:

- 線上登錄：透過財政部電子申報繳稅服務網站（http://tax.nat.gov.tw）線上登錄，確認試算內容及退稅方式。

-書面確認：填妥國稅局寄發的確認申報書，就近至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處代收或郵寄至原寄發國稅局所屬分局、稽徵所、服務處。

-電話語音確認：納稅義務人於課稅年度之前一年度以本人帳戶完成繳（退）稅，且課稅年度選擇沿用該存款帳戶，辦理退稅案件，及不繳不退稅案件，得撥打免付費電話（0800000321）語音確認試算內容。