今年報稅哪些人不用繳稅？看這裡

2018-04-17 22:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



又到了報稅季節，身旁的人正忙著準備報稅，我要不要報稅？哪些人可以不用繳稅？

誰可以不用報稅？KPMG安侯建業稅務部營運長張芷指出，每一申報戶全年綜合所得總額不超過免稅額及標準扣除額合計數，得免辦結算申報。

得免辦結算申報標準，單身為17.8萬元（8.8萬元+9萬元），有配偶則為35.6萬元（8.8萬元x2+9萬元x2）。

如果有薪資所得，免辦申報的金額，每人可再加計薪資所得特別扣除額12.8萬元，如果薪資所得未達12.8萬元，則以實際薪資所得金額為準。年滿70歲的納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬，每人可再減除免稅額4.4萬元。

以單身小資族來說，年薪30.6萬元以下免繳稅。（免稅額8.8萬元+標準扣除額9萬元+薪資特別扣除額12.8 萬元）。如果以年終獎金1.5個月計算，月薪2.27萬元以下不用繳綜所稅。

以雙薪家庭、無撫養親屬為例，年所得在61.2萬元以下不用繳綜所稅。（免稅額8.8萬元x2+標準扣除額18萬元＋薪資特別扣除額12.8萬元x2 ）。

再以雙薪四口之家、扶養兩個5歲以下小孩為例，年所得在83.8萬元以下不用繳綜所稅。（免稅額8.8萬元x4＋標準扣除額18萬元+薪資特別扣除額12.8萬元x2+幼兒特別扣除額2.5萬元x2）

資誠稅務法律服務營運長許祺昌提醒，如果所得有扣繳稅款或可扣抵稅額，仍應辦理綜合所得稅結算申報，才能退稅。

另外，不知道自己年所得者，可以透過網際網路或臨櫃查詢所得及扣除額資料。各區國稅局自4月27日起至5月31日止，開放民眾查詢106年度所得及扣除額資料。

而符合稅額試算標準的民眾只要完成繳稅或回覆確認即完成申報，相當輕鬆，有會計師說，形同另類「不用申報」。

至於誰可以適用稅額試算，KPMG提出「三簡單一沒有」原則。「三簡單」是指所得簡單、人口簡單、扣除簡單。

「一沒有」是指105年沒有結婚、離婚、分居、家暴；沒有申請限制他人查調所得；沒有投資抵減；沒有大陸來源所得及個人基本所得額。

「所得簡單」，即所得全部屬於有開立扣（免）繳憑單及股利憑單。今年又新增了105年度有智慧財產權作價入股或獎酬員工股票等二類憑單所得者。

「人口簡單」即免稅額只有本人、配偶及直系親屬。

「扣除簡單」即採標準扣除額申報，單身9萬元、夫妻18萬元。