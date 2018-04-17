外企來台銷售貨物所得來源認定修改 可享減稅利多

2018-04-17 05:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部今天發布最新解釋令，簡化外國營利事業在我國境內從事境外自行產製或採購貨物的輸入、儲存、製造加工、銷售後運送境內外客戶的中華民國來源所得計算規定，不但交易類型放寬、納入加工製造、簡化計算方式，並降低利潤貢獻度核定比率，外企可享減稅利多。

財政部表示，新規定讓外國企業可用簡單的方式計算我國來源所得，可減輕外企納稅遵從成本、合理化稅負及增加稅負確定性，提升外國貨主利用我國港埠或機場設施、物流或加工服務的意願，營造有利台灣成為亞太運籌物流中心的租稅環境。

財政部表示，依法外國企業取得我國來源所得，要課營所稅。隨著政府推動自由貿易港區及我國產業結構變化，外國企業在我國境內從事的附屬營業活動也多樣化，財政部重新訂定我國境內利潤貢獻程度計算公式，簡化相關規定，將貢獻度核定比率從12％降低為3％，並將適用的營業活動類型放寬。

財政部官員舉例，一家外國企業在我國境內設立物流中心，進口貨品儲存在我國後，將貨品以1000萬元的價格賣給另一家外國企業。我國只是暫時貨物儲存地，但貨物是在我國境內完成銷售，同業利潤標準為9％。

依據簡易計算公式，則這間外國企業總利潤為90萬元（1000萬元×9％），境內利潤貢獻度為3％，所以應稅所得為2.7萬元（90萬元×3％）。營所稅為20％，所以這間外國企業只要繳稅5400元（2.7萬元×20％）。

若外企進口貨物儲存在我國後，在我國境內從事製造加工，我國境內利潤貢獻程度＝3%＋(我國境內製造加工相關成本費用÷我國境內及境外相關成本費用），合計以100%為限。