資金回流租稅大赦？ 財部：不該課的不應課

2018-04-16 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



立委余宛如等提案訂定「促進境外資金回國投資特別條例」，以一次性課稅、租稅特赦的方式鼓勵海外資金回流。對此，財政部表示，一次性課稅是資金回台通通都要課稅，但依法只有符合相關條件的所得才要課，不是所得就不應被課稅，將研擬簡化認定方式，讓不應該被課的資金不會被課到稅。

立委余宛如與劉世芳今天召開「台灣錢回台灣、財政部不要擋」記者會，指出蔡英文總統去年指示以租稅特赦鼓勵國人海外資金回流，採取一次性課稅措施。為此，他們提出「促進境外資金回國投資特別條例」，若資金投入前瞻建設或扶植產業發展，可進一步享租稅優惠，以避免回台資金流向股市或房地產。他們希望，財政部能儘速推動稅制改革。

財政部表示，匯回資金不一定會有課稅問題，資金回台投資還有租稅優惠。

以個人匯回資金為例，財政部官員指出，沒有在台居住滿183天的非居住者的境外所得、是本金或借款等不是所得、超過5-7年的核課期間、非大陸地區來源所得且非99年以後所得、沒有超過最低稅負門檻等，都沒有課稅問題。

另外，個人匯回資金，若符合天使投資人投資重要高風險新創公司的規定條件，得於投資滿2年當年度按投資金額50%，自綜合所得總額扣除。產業創新條例、中小企業發展條例、生技新藥產業發展條例等法令也有企業匯回資金的租稅優惠。

財政部指出，問題的核心是所得的認定，許多台商因擔心擔心資金匯回會被認為是所得，時間已久難以舉證，舉證又怕國稅局不採信，所以會被誤認為所得而被課稅。因此，財政部將研議簡化稅政方案，解決認定問題，希望在現行稅制內達到鼓勵資金回流的效果。

官員指出，採用租稅大赦一次性課稅，雖對稅收有幫助，但不公平也不符合常態性稅制。恐讓民眾有平常不必誠實申報，等租稅大赦再繳的僥倖心態。租稅大赦有期間性，在大赦期外發生同樣的狀況發生卻不能大赦，也不公平。

官員表示，財政部尊重立法院的立法權，理解委員提案修法的緣由，是從經濟發展及鼓勵台商資金匯回的角度來立法。財政部依法課稅，租稅特赦不是常態，希望在稅制內訂出簡化的所得認定方法，達到鼓勵資金回流的效果。