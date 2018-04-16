親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

資金回流租稅大赦？ 財部：不該課的不應課

2018-04-16 23:30聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

立委余宛如等提案訂定「促進境外資金回國投資特別條例」，以一次性課稅、租稅特赦的方式鼓勵海外資金回流。對此，財政部表示，一次性課稅是資金回台通通都要課稅，但依法只有符合相關條件的所得才要課，不是所得就不應被課稅，將研擬簡化認定方式，讓不應該被課的資金不會被課到稅。

立委余宛如與劉世芳今天召開「台灣錢回台灣、財政部不要擋」記者會，指出蔡英文總統去年指示以租稅特赦鼓勵國人海外資金回流，採取一次性課稅措施。為此，他們提出「促進境外資金回國投資特別條例」，若資金投入前瞻建設或扶植產業發展，可進一步享租稅優惠，以避免回台資金流向股市或房地產。他們希望，財政部能儘速推動稅制改革。

財政部表示，匯回資金不一定會有課稅問題，資金回台投資還有租稅優惠。

以個人匯回資金為例，財政部官員指出，沒有在台居住滿183天的非居住者的境外所得、是本金或借款等不是所得、超過5-7年的核課期間、非大陸地區來源所得且非99年以後所得、沒有超過最低稅負門檻等，都沒有課稅問題。

另外，個人匯回資金，若符合天使投資人投資重要高風險新創公司的規定條件，得於投資滿2年當年度按投資金額50%，自綜合所得總額扣除。產業創新條例、中小企業發展條例、生技新藥產業發展條例等法令也有企業匯回資金的租稅優惠。

財政部指出，問題的核心是所得的認定，許多台商因擔心擔心資金匯回會被認為是所得，時間已久難以舉證，舉證又怕國稅局不採信，所以會被誤認為所得而被課稅。因此，財政部將研議簡化稅政方案，解決認定問題，希望在現行稅制內達到鼓勵資金回流的效果。

官員指出，採用租稅大赦一次性課稅，雖對稅收有幫助，但不公平也不符合常態性稅制。恐讓民眾有平常不必誠實申報，等租稅大赦再繳的僥倖心態。租稅大赦有期間性，在大赦期外發生同樣的狀況發生卻不能大赦，也不公平。

官員表示，財政部尊重立法院的立法權，理解委員提案修法的緣由，是從經濟發展及鼓勵台商資金匯回的角度來立法。財政部依法課稅，租稅特赦不是常態，希望在稅制內訂出簡化的所得認定方法，達到鼓勵資金回流的效果。

外資台商

相關新聞

境外資金回台 財部：所得認定盼從稅務簡化

2018-04-16 14:31

境外資金回台 綠委：財部不要擋

2018-04-16 14:31

力抗陸惠台政策 綠委提境外資金回國投資特別條例

2018-04-16 11:45

Q1稅收同期新高 財部樂在心中

2018-04-13 23:45

嚴打走私 財政部關務署18個月查獲私菸2747萬包

2018-04-13 21:48

海關緝私條例修正 罰鍰樓地板刪除

2018-04-13 16:04

大學教師出走後 政府該關心的是專利權歸屬問題

2018-04-09 10:48

房東房客不可不知！ 首部租賃專法

2018-04-02 08:47

熱門文章

新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

2018-04-16 19:42

愈晚買省愈大？ 這社區晚三年買省900萬元

2018-04-16 15:06

燁輝驚傳火警 第三軋延產線恐全毀

2018-04-16 16:54

選舉考量？ 金酒公司董事長第五度換人

2018-04-16 12:37

南山推青年付得起的長照險 月繳500元有千萬保障

2018-04-16 16:44

屋主不降買方不買 北市屋4個月才賣得掉

2018-04-16 10:17

美元荒續燒！ 外銀搶美元定存 利率上看2.68%

2018-04-16 10:05

純網路銀行 明年開放申設

2018-04-16 01:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top