親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

高雄福田一元水餃6月收攤 創辦人：對不起我累了

嚴打走私 財政部關務署18個月查獲私菸2747萬包

2018-04-13 21:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

財政部表示，財政部關務署高雄關今天(13日)會同法務部調查局及高雄市政府在高雄港79號碼頭，查獲來自越南海防港申報貨名為LIMESTONE(石灰石)轉口貨櫃一只，經清查緝獲私菸1,079箱、計53萬9,490包，全案因涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法，已依法查扣。

由於菸稅調漲，菸品走私風再起。財政部表示，自前、105年10月20日函頒「查緝走私菸品精進執行方案」後，在各查緝機關發揮團隊合作精神，全方位查緝下，該方案執行到今、107年3月底止，已查獲私菸2,693萬餘包，再加計今日查獲量，已逾2,747萬包，已具相當成效，並展現政府嚴正執法決心。

財政部國庫署呼籲不法業者，切勿挑戰政府嚴正執法決心，並請消費者不要購買來路不明或售價顯不合理的菸酒品，以免危害身體健康；若發現違法菸酒，可撥打全國免付費檢舉專線0800－867890提出檢舉，如經查獲私劣菸酒，檢舉人獎勵金以罰金罰鍰及沒收沒入物變價款金額20%計算，每案最高額可達480萬元獎金，希望在政府與全民共同努力下，有效打擊非法菸酒，維護消費者權益。

另外，依菸酒管理法規定，輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1,000萬元以下罰金；販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達600萬元。

財政部發布，財政部關務署高雄關今天(13日)查獲來自越南私菸1,079箱、計53...
財政部發布，財政部關務署高雄關今天(13日)查獲來自越南私菸1,079箱、計53萬9,490包。記者孫中英／攝影。
分享

走私新台幣

相關新聞

分散所得避稅 補帶罰

2018-04-13 00:02

私通高通 聯發科工程師洩密 獲緩刑

2018-04-13 00:02

拚留才 員工獎酬股票擇低計稅

2018-04-13 00:02

大學教師出走後 政府該關心的是專利權歸屬問題

2018-04-09 10:48

房東房客不可不知！ 首部租賃專法

2018-04-02 08:47

熱門文章

台幣貶 爆18億美元大量

2018-04-13 00:36

醫療險取消復效等待期不給緩衝期 壽險市場人仰馬翻

2018-04-13 12:04

MIT自駕車等級第幾？記者實測3趟 天氣熱電腦會秀逗

2018-04-13 11:00

不到1.5天開一家 旅館業浮現三警訊

2018-04-13 01:25

煞不住！台灣 去年平均不到1.5天開一家旅館

2018-04-13 00:33

大立光開發新鏡頭 解iPhone難題

2018-04-13 00:50

通霄電廠跳機！備轉跌到4％ 橘燈再亮

2018-04-13 12:50

藍委憂離岸風電成外資肥羊 經部：價格會下降

2018-04-13 16:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top