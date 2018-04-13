嚴打走私 財政部關務署18個月查獲私菸2747萬包

2018-04-13 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



財政部表示，財政部關務署高雄關今天(13日)會同法務部調查局及高雄市政府在高雄港79號碼頭，查獲來自越南海防港申報貨名為LIMESTONE(石灰石)轉口貨櫃一只，經清查緝獲私菸1,079箱、計53萬9,490包，全案因涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法，已依法查扣。

由於菸稅調漲，菸品走私風再起。財政部表示，自前、105年10月20日函頒「查緝走私菸品精進執行方案」後，在各查緝機關發揮團隊合作精神，全方位查緝下，該方案執行到今、107年3月底止，已查獲私菸2,693萬餘包，再加計今日查獲量，已逾2,747萬包，已具相當成效，並展現政府嚴正執法決心。

財政部國庫署呼籲不法業者，切勿挑戰政府嚴正執法決心，並請消費者不要購買來路不明或售價顯不合理的菸酒品，以免危害身體健康；若發現違法菸酒，可撥打全國免付費檢舉專線0800－867890提出檢舉，如經查獲私劣菸酒，檢舉人獎勵金以罰金罰鍰及沒收沒入物變價款金額20%計算，每案最高額可達480萬元獎金，希望在政府與全民共同努力下，有效打擊非法菸酒，維護消費者權益。