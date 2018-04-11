網路代購商品達課稅門檻要辦稅籍登記

2018-04-11 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



高雄國稅局指出，個人透過網路從事代購商品，若平均每月銷售貨物達8萬元、勞務達4萬元，應儘速辦理稅籍登記，繳納營業稅，以免受罰。

高雄國稅局表示，依營業稅法規定，在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應依法課徵營業稅；營業人應在開始營業前向營業地址所在地的國稅局所屬分局、稽徵所申請稅籍登記，惟若網路交易業者每個月銷售貨物銷售額如未達新台幣8萬元者、銷售勞務者為4萬元，得暫免辦理稅籍登記。

官員說，個人透過網路從事代購商品如以營利為目的，採進、銷貨方式銷售貨物或勞務；抑或以自己名義代購或交付與委託人以賺取差額、佣金及手續費等取得代價者，若最近六個月平均每月銷售額已達營業稅起徵點者，銷售貨物者為8萬元，銷售勞務者為4萬元，應儘速向所轄國稅局分局、稽徵所辦理稅籍登記，依法繳納營業稅，以免受罰。

官員籲請營業人或個人利用網際網路代購或銷售貨物或勞務，如銷售額已達營業稅起徵點者，應依法辦理稅籍登記。

官員說，如有違漏情事者，凡屬未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，主動向所轄稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定，免予處罰。