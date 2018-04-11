醫療社團法人投資獲配股利 不計入所得額

2018-04-11 23:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部預告修正「營利事業所得稅查核準則」，增列合作社、有限合夥及醫療社團法人投資於國內營利事業所獲配之股利或盈餘不計入所得額規定。

官員解釋，稅改後，合作社、有限合夥及醫療社團法人等營利事業與公司同具法人人格，且可決議是否分配盈餘或結餘，因此增列該等法人組織投資於國內營利事業所獲配之股利或盈餘不計入所得額。

另外，修正獨資、合夥組織之營利事業短報或漏報所得額計算罰鍰之基礎。

修正草案規定，獨資、合夥組織的營利事業有短漏或漏報所得額情事者，應就稽徵機關核定短漏的所得額依當年度適用的營利事業所得稅稅率計算之金額為計算罰鍰基礎。並自107年度營利事業所得稅結算申報案件適用。

財政部官員解釋，自107年度起，獨資、合夥組織之營利事業辦理營利事業所得稅結算、決算或清算申報時，無須計算及繳納應納稅額，如有短報或漏報所得額情形者，應就稽徵機關核定短漏的所得額，按當年度營利事業所得稅稅率計算的金額為裁處罰鍰基礎。

此外，修正草案規定營利事業提撥勞工退休準備金，得於實際提撥年度以費用列支。

這是配合財政部去年5月台財稅字第10604006020號令，修正營利事業依勞動基準法規定預估並足額提撥勞工退休準備金認列費用規定。