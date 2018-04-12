夾娃娃機台氾濫 民代籲稅局稽查

2018-04-12 00:44 經濟日報 本報記者／連線報導



夾娃娃機台氾濫，街頭隨處可見，桃竹竹苗四縣市有商業登記的機台高達2.5萬台，縣市政府每月娛樂稅收逾400萬元，但民代憂心機台恐有「黑數」，要求相關單位加強稽查。

桃園市政府地方稅務局昨（11）日到議會進行工作報告，市議員呂林小鳳、郭麗華、劉仁照、林志強、邱素芬、黃婉如等人都關心夾娃娃機台興起現況，林志強形容夾娃娃機店「三步一小家、五步一大家」，恐有許多黑數並無申報，邱素芬也說，有的機台設在學校周邊或騎樓上，局處單位應加強稽查。

地方稅務局長林延文說，前年底全桃園共80家、1,144台，娛樂稅收21萬餘元，但至今年3月，全桃園暴增至703家，機台也多出13倍達到1萬4,843台，每月娛樂稅收逼近250萬元，地稅局早就注意到機台暴增狀況，針對可能未申報機台，會採地毯式清查，要求登記並課稅。

新竹縣、市政府稅捐單位統計，目前夾娃娃機台也將近6,700台，娛樂稅收118萬元，新竹縣稅捐稽徵局長彭惠珠、新竹市稅務局長范春鑾昨天都表示，已要求相關人員加強回報市面開店情形，了解業者是否有依法登記繳納娛樂稅。苗栗縣政府稅務局也統計近三年夾娃娃機台數量，從104年832台、105年1,270台到目前2,898台，機台多出三倍，稅務局強調每年上半年都派專人下鄉稽查，7至9月則為全縣性稽查，少數未辦理娛樂稅籍登記業者，會輔導設籍課稅。

桃園市教育局校安室主任鄭淑玲說，去年底已會同經發局、警察局與校外會等單位，針對校園周邊800公尺夾娃娃機店、共135家稽查，其中有34家未有商業登記，已請經發局輔導申請，另也將店家納為校外聯巡熱點，加強巡查。

（記者張裕珍、林家琛、郭政芬、黃瑞典）