申報綜所稅錯誤八態樣 小心遭補稅處罰

2018-04-08 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



5月報稅季即將到來，台北國稅局整理出納稅義務人經常錯誤八大態樣，提醒納稅人注意，避免因漏報所得或虛列扣免額遭補稅處罰，甚至引發後續爭議。

常見報稅錯誤類型，主要可分成免稅額、扣除額與財產交易所得三大類、八種態樣。

一、免稅額：

1.虛列配偶免稅額：配偶須共同申報所得稅，若以其中一人擔任納稅義務人，則可列報配偶免稅額。不過民法採登記制，婚姻關係的存續，是以「登記年度」為準，因此納稅義務人若在課稅年度尚未辦理結婚登記，則該年度不可與配偶合併申報。

2.虛列其他親屬免稅額：納稅義務人列報扶養其他親屬，該名親屬須未滿20歲，或滿20歲以上但仍

在學，或屬於身心障礙、無謀生能力，同居一家並確實受納稅義務人扶養，且必須證明該名親屬的父母 (順位在前的扶養義務人）也沒有所得、財產資力，才能列報該名親屬的免稅額。

二、扣除額：

3.虛列醫藥費及生育扣除額：納稅義務人所支付的醫藥及生育費，必須是身體病痛接受治療而支付的費用，且是在公立醫院／全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院支付的費用，才能列報扣除；醫美、整形或是坐月子中心的支出費用，就不能列報扣除。

4.虛列捐贈扣除額：安太歲、點光明燈、寫牌位的費用，都有對價關係，而非捐贈性質，不得列舉扣除。

5.虛列保險費扣除額：必須是納稅義務人、配偶或受扶養的「直系」親屬人身保險費，且其要保人與納稅義務人同一申報戶，才能列報扣除，每人（被保險人）每年扣除數額以新台幣2.4萬元為限，全民健保的保險費則可另計。

6.虛列購屋借款利息扣除額：不動產須為納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記所有，因購屋目的而借款。且納稅義務人、配偶或受扶養親屬中，至少有一人必須在該地址辦理戶籍登記，且以一屋為限。

7.標準扣除額與列舉扣除額只能擇一適用；納稅義務人可根據自身情況，自行選擇採標準扣除額或列舉扣除額，但若未於期限內報稅，或忘記採列舉扣除額並經稽徵機關視為選定適用標準扣除額者，於稽徵機關核定後，不得再要求變更適用列舉扣除額。

三、財產交易所得：

8.未依實際交易核實申報：若民眾去年有財產交易所得，應主動蒐集相關買賣契約，以及任何可證明成本費用的單據，依法核實申報，以免遭受補稅處罰。