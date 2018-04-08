公司法修法／引進分級管理 衝擊大股東

2018-04-08 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



立委高志鵬在本次「公司法」修法的候選人提名制度下，引進「分級管理」制度；但會計師質疑違反股東平等原則，也會衝擊大股東投資意願。

高版提案，持股10%以上大股東可以提名董事候選人，但不得提名獨董及監察人；持股1%以上股東，只能提出一名董事候選人。發行股份50萬股以上大型公司，持股達萬分之一股東，就可以提出一名獨董或監察人候選人。

對照院版僅規定持股1%以上股東得提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。高版似乎更強調保證小股東權益。

但安永會計師事務所會計師沈碧琴表示，以持股比率給予不同權利的方式，恐有剝奪股東提案權利的疑慮；事實上，大股東也可以透過移轉少數股權給特定人，讓特定人變成專屬提案工具，就可以規避這項重重限制，實際效用不大，又違返股東平等原則，應維持院版條文較好。

市場上諸如台積電、聯電、中鋼、台塑、鴻海等都是發行股份達50萬股以上的大公司，提案若通過將衝擊大型公司運作。

高版條文中，類似保障小股東權益的修法還有172條之1的「保證小股東提案權」。持有50萬股以上，且已發行股份總數萬分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案一項，院版擬修法方向為持股1%以上股東可以提一項議案。