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學者逆襲 公司法過關添變數

2018-04-08 00:47經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

行政院版「公司法」修法草案送入立法院後，卻遭遇「學者的逆襲」，民間修法學者未能列入院版的主張，已由民進黨立委高志鵬協助提案；加上其他立委增訂「SOGO條款」、共益公司專章等眾多版本，行政院認為，想本會期三讀通過恐怕「很拚」。

公司法為企業根本大法，加上涉及律師、會計師等利害關係團體，修法以來一直話題不斷。雖然日前行政立法協調會報已有共識列為「最優先法案」，但近來約有20名藍綠立委爭相提案，且不乏立場主張與院版大相逕庭。

據悉，行政院高層目前態度仍堅守院版，但也得尊重立委提案權；考量涉及層面廣、爭議性太大，立院擬再次召開公聽會蒐集各方意見。加上還有空汙法、礦業法等戰場，恐怕來不及在本會期通過。

經濟部擔憂，若來不及在本會期通過，首當其衝的就是年底的洗錢防制評鑑能否過關，以及新創業者殷殷期盼的鬆綁制度，何時才能兌現。

各立委提案與院版差異最大的是高志鵬版，與院版差異高達42條，且主張與院版迥異；高志鵬坦言，其是引用民間修法學者政大法學院教授方嘉麟等人主張，包括公司登記改採E化、建立公司登記E化平台、公司要設登記專責人員。

此外，洗錢防制條款要揭露實質受益人，實質受益人定義為最終所有權或控制權人，包括自然人及法人。引進董事失格制度；靜止逾十年未清算完結的僵屍公司視為清算完結，若有剩餘財產收歸國有；廢除法人董事；委託書不得用來選廢董監事；非公發公司得採全額連記法；引進公司秘書等。

立委蘇震清、廖國棟等則增訂「SOGO條款」，公司之設立或其他登記事項有偽造、變造文書或其他違反刑法偽造文書印文罪章之情事，經裁判確定後，中央主管機關得依職權撤銷或廢止其登記。立委許毓仁則認同文化大學法律系教授方元沂的主張，增修「共益公司專章」。

針對高志鵬版本的提案，之前經濟部在公聽會時，各界已對公司登記改採E化的資料正確性存疑，也擔心網路安全；誰有資格認定誰是最終受益人；靜止逾十年的公司財產收歸國有是否侵害人民財產權；開放採用全額連記法恐引發公司經營權動盪等，故而作罷。

經濟日報提供
經濟日報提供
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高志鵬洗錢防制經濟部
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