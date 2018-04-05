對核定稅額不服 應以公司名義申請復查

2018-04-05 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



南區國稅局表示，公司對核定應納稅額處分不服，申請復查時，因公司與代表人是各別的權利義務主體，應以公司名義申請，不可以代表人個人名義提出，否則將因程序不合遭駁回。

台灣中小企業大多為家族企業或有時為一人公司，常有公司與其代表人權利義務或身分發生混淆。

南區國稅局在復查案件中常發現，有些公司組織逕以代表人個人名義申請復查，造成當事人主體不適格情形，徒增後續相關補正程序困擾，如不能及時補正，稽徵機關會以程序不合駁回復查申請。

南區國稅局指出，依法設立的公司，具有法律上獨立人格，與代表法人的自然人，是各別的權利義務主體，公司欲行使法律上權利，應以公司名義申請才符合規定。

國稅局提醒，營利事業對稅捐處分不服，除須依法定期限在繳納期間屆滿之翌日起30日內申請復查外，應注意當事人資格規定，以避免申請主體不符法定當事人資格，而影響自身行政救濟權益。

官員說，由於公司與代表人 (負責人)是各別的權利義務主體，因此公司欲行使復查等行政救濟，應以公司名義申請；若為所得稅扣繳之復查等行政救濟程序，因公司扣繳義務人為負責人，則應以該負責人名義申請。

官員提醒，如申請人錯誤，將因當事人不適格，產生「程序不符，實體不究」後果，應留意。