辦車貸付利息也中雲端發票百萬大獎

2018-04-02 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



根據財政部統計，自100年1-2月期，統一發票開出特別獎 (獎金1000萬元)以來，到去、106年11-12月期，累計42期以來，統一發票可兌領千萬特別獎發票共521張，已兌領375張，未兌領146張，等於已創造出375位千萬富翁。

財政部賦稅署署長李慶華指出，今、107年1-2月期統一發票特別獎中獎號碼已在3月25日開出，可兌領特別獎發票有15張，領獎期限至7月5日，連同去、106年11-12月期，仍在領獎期限(到今年5月7日以前)尚未兌領的2張特別獎發票，合計有17個特別獎，還在等候幸運民眾領取，請民眾仔細檢視手中發票，如對中特別獎應儘速向各直轄市及各縣、市經指定郵局兌獎，不要讓幸運之神從身邊溜走。

除實體發票外，財政部統計，本次「雲端發票(無實體電子發票)」百萬元獎金中獎得主也有15位，其中9人是使用「公用事業載具(中獎者在收到通知後須至超商KIOSK列印中獎發票兌獎)」，另1人因為已將發票載具「歸戶至手機條碼或自然人憑證並設定金融帳戶」，中獎後獎金將自動匯入帳戶。