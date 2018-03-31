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南市議會促凍漲房屋稅

2018-03-31 01:19經濟日報 記者鄭維真／台南報導

當立委提案要求無限制延長當沖降稅，台南市議會也會稅事奮鬥。南市議會無黨團結聯盟昨（30）日製作連署書，要求台南市政府凍漲今年房屋稅並歸還去年調漲的稅收。

5月徵收房屋稅，無黨籍議員曾順良、莊玉珠、林炳利、林阳乙、蔡秋蘭、梁順發、趙昆原、林慶鎮昨召開記者會指出，南市府從去年連續三年，以54％、65％、81％分階段調漲，民國90年7月1日後核發使執的房屋都列入調漲範圍，估計11萬多戶受影響，盼透過連署讓市府懸崖勒馬。

曾順良痛批，去年調漲已讓市民難以承受，不僅市府成箭靶，負責把關的議會也遭池魚之殃。他說，房屋、地價稅雙漲，房東將調漲的稅轉嫁至租屋者，自住型的房子未來若買賣以實價登錄，還要繳一筆可觀的增值稅，等於一隻牛剝兩層皮。

南市府副秘書長李賢衛回應，房屋標準價格經105年不動產評價委員會重行評定公告後，依法適用106、107及108等三年房屋稅的徵收，未滿三年不得重行評定，法律效力是三年，不是任何行政命令可更改，市府會將各界的建議統整，於108年向不動產評價委員會反映。

財稅局副局長沈盈如表示，基於公平，新舊房屋都享有相同政府公共建設成果，不因新舊房屋而有不同待遇，但舊屋有逐年折舊，按行政院營造工程物價指數折扣，舊屋的調幅較新屋小。

房屋稅

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