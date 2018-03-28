當沖降稅未來3年稅收可增百億？綠委都不相信

2018-03-28 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



民進黨立委王榮璋今天(28日)在立法院財委會質詢時說，金管會針對當沖降稅提出的稅式支出報告，其中針對稅收估計，讓他十分佩服，「我的景仰如滔滔江水」，報告中，除預估證交稅未來3年可多收94.88億，證券商營所稅可增7.68億、連綜所稅都能算出可多出7.9億(加起來有110.46億)，他質疑證交所到是在什麼條件下估出來的？

證交所董事長許璋瑤答覆時說，這是「假設其他條件不變情況下」，若繼續實施當沖降稅減半3年與不實施稅率減半的差異。但王榮璋說，股市瞬息萬變，不可能條件不變，這樣的估計和估算並不準確。他問財政部為何會接受這樣的稅式支出評估，財政部長許虞哲說，金管會提第一次報告時，被財政部退回，金管會提第二次報告，財政部才接受。

民進黨立委陳賴素美則說，當沖降稅只針對「當沖者」降稅，是一國兩制，為公平起見，全體納稅人，不應有差別待遇，她主張「全部投資人的證交稅都應減半」。

許虞哲答覆時說，根據以往驗，整體證交稅若降一半，短期可能有用，但長期一定有很大稅損，且關鍵在目前沒有課「證所稅」，若直接就降證交稅，並不適合。金管會主委顧立雄則說，他認為，長期投資者主要還是要有股利獲利，若能透過像財政部之前的稅改，降低股利所得者的稅率，會比較有利。

陳賴素美還問，有其他國家，像台灣這樣，只對當沖者證交稅減半，這樣「一國兩制」嗎？許虞哲回答說，就當沖來看，是沒有的，但其他國家有不同的方式。