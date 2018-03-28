車主注意 使用牌照稅4月1日開徵

2018-03-28 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期限至4月30日截止，繳款書已陸續寄發。為便利納稅義務人繳納稅款，政府提供多元化繳稅管道，今年還新增行動支付繳稅及線上查繳稅，提醒民眾收到繳款書務必記得要在期限內繳納稅款，以免還要多繳滯納金。

新竹市稅務局表示，納稅義務人使用行動支付請下載台灣Pay或智付寶，點選行動繳稅，掃描稅單上的QR-CODE，依序完成繳稅程序即可，或使用臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣企銀等8大銀行的網路銀行APP，就能以行動支付繳納稅款。

此外，利用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及臺灣Pay 綁定信用卡至稅務局以手機刷卡也可以。

屏東縣政府財稅局表示，民眾可在5月2日24時前，依牌照稅繳款書背面說明操作程序輸入完成轉帳繳稅。5月1日至5月2日雖屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金。若逾期繳稅，每逾2日會按滯納稅額加徵1%滯納金，最高加徵15%。

納稅義務人於開徵期間未收到或遺失繳款書，可跨區向各地方稅稽徵機關或駐監理機關服務櫃台申請補發，以免逾期受罰。