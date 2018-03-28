財部：當沖降稅延三年 適時評估效益

2018-03-28 00:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



財政部赴立法院財委會專案報告股市當日沖銷降稅的影響。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部表示，我國股市與國際情勢波動有高度關聯性，延續當沖降稅措施對稅收、投資人交易形態及市場發展的影響還有待觀察，當沖降稅措施訂為三年，才能適時評估政策效益及是否達成政策目標，並避免租稅優惠過度，影響賦稅公平。

「現股當沖交易」稅率減半、降為千分之一點五的措施四月廿七日到期。行政院會日前通過「證券交易稅條例」修正草案，將當沖降稅措施延長三年，並將適用範圍從散戶擴大至證券自營商。

財政部今赴立院財政委員會，針對「調降現股當沖交易之證券交易稅稅率對資本市場發展及稅賦公平性之影響」進行專題報告。

財政部表示，隨金融科技演進，當沖交易頻繁買賣有促進市場流動性的功能。當沖交易占比高的市場，如日本及巴黎泛歐交易所，對當沖交易課證所稅、不課證交稅。中國大陸對所有股票交易課千分之一的印花稅，新加坡透過集中交易市場買賣上市公司股票免課印花稅，英國對股票交易課千分之五的印花稅，南韓則課千分之三的證交稅。

財政部指出，當沖降稅措施實施後，當沖成交量增加，可彌補調降稅率造成的稅收損失。金管會舉行公聽會，與會業者、專家及學者都贊成延長降稅並將證券自營商納為適用範圍。但去年以來全球景氣穩健復甦，並不單純只是因為當沖減稅而使成交量增加。

從公平面來看，當沖降稅可增加投資人當沖交易利基及誘因，帶動股市投資，提升股市流動性，增進企業掛牌意願，有助恢復投資人與企業對我國股市交易及籌資的功能及信心，全體股市交易人均蒙其利。財政部為兼顧稅制公平、財政收入及證券市場發展，參考期貨交易稅減半措施實施期間為三年。