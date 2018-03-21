財政部：台灣租稅負擔比大陸還要低

2018-03-21 21:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



針對大陸祭出31項「對台」措施中的租稅措施，財政部21日首度發布新聞稿回應，從三大面向、三個數據、一不設限，攤開來讓外界看見「台灣的租稅負擔其實比中國大陸低」。

一位官員指出，「對台」措施不是只針對台灣，且「了無新意」。

財政部賦稅署副署長宋秀玲表示，即使稅改後台灣企業的營所稅稅率提高為20％，仍低於大陸一般企業所得稅稅率25％；企業的有效稅率只有13％至14％，仍較「對台」措施中，高新技術企業的稅率15％為低。

其次，我國105年度租稅負擔率僅13％，低於大陸17.6％。

宋秀玲說，上述三個數據說明，「台灣的租稅負擔低於大陸」。

此外，宋秀玲強調，「對台」31項的高新企業享有15％的租稅優惠，限定「特定產業」，而台灣則分別從資金面、人才面、技術面三大面向提供所得稅優惠，且不分職業別，所有行業一體適用。

在「對台」31項措施中，財政部列出三項租稅措施，一一拆解。一是符合條件的台資企業享受高新技術企業按15％稅率課徵企業所得稅，二是研發費用加計扣除，三是設於中國大陸的研發中心採購中國大陸設備全額退還增值稅。

有關研發費用加計扣除，台灣在產創、中小企業發展、生技新藥條例、促進民間參與公共建設、電影法等提供了股東投資抵減、研發支出投資抵減、設備投資抵減，及五年免稅。

還有有限合夥組織創業投資事業透視個體概念課稅、個人天使投資人投資新創事業投資金額減除優惠等租稅優惠，都是以「資金面」挺產業。

至於研發中心採購設備退還增值稅，財政部說，這和我國營業稅法規定相同，符合消費地課稅原則，也和經濟合作暨發展組織（OECD）國家及世界實施消費稅制度國家處理原則並無不同。

在人才面，財政部說，為了留才攬才，稅改綜所稅最高稅率由45％調降至40％，並提高四項扣除額額度。並提供外籍專業人士租稅優惠。技術面則提供技術作價取得股票緩課所得稅優惠。