營利事業如何正確報稅 看這裡

2018-03-20 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



報稅季5月即將到來，台北國稅局整理了營利事業辦理所得稅結算申報時，最常錯誤的四大態樣，提醒營利事業留意，以免申報錯誤。

台北國稅局長許慈美表示，營利事業在辦理所得稅結算申報前，應檢視申報內容是否符合稅法規定，以免被稽徵機關查核後發現漏誤而遭補稅處罰。

台北國稅局在查核案件較常發現的錯誤態樣包含：投資損失列報錯誤、投資基金利得認列時點錯誤、折舊性固定資產認列錯誤，和曆年制企業收入認列時點錯誤。

有關投資損失，許慈美表示，營利事業就被投資公司停業產生的虧損列報投資損失，若該被投資公司未辦理減資彌補虧損，也無合併、破產或清算事實，即營利事業原出資額並未折減，則該筆投資損失尚未實現，不得列報投資損失作為計算所得額的減除項目。

至於投資基金利得認列時點，許慈美指出，營利事業投資基金，如其所持有的基金與另一基金合併，應在取得存續或新設基金受益憑證年度，按存續或新設基金淨值減除原始取得成本認列基金利得，而非俟實際處分存續或新設基金時，才申報相關所得。

而營利事業折舊性固定資產，在耐用年數屆滿仍繼續使用，並就剩餘殘值續提折舊時，許慈美說，仍應逐年依率提列折舊不得間斷，不得自行擇定續提期間的起始日，而未接續於該資產原耐用年限結束日。

此外，營利事業會計年度如採曆年制，許慈美說，收入的認列應歸屬於本年度1月1日至12月31日的收入或收益估列入帳，而非成本費用的入帳期間，以免有違收入與成本配合原則及權責基礎。