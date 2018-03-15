公司治理評鑑 成果豐

2018-03-15 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



上市櫃公司代表近2,000千人參與公司治理評鑑宣導會，出席踴躍。 櫃買中心／提供 分享 facebook 公司治理評鑑自103年實施以來成績斐然，至去年底上市櫃公司設置審計委員會公司所占比重已達45%，出具企業社會責任報告書家數已達439家，也增進我國在國際資本市場的形象與競爭力。

櫃買中心指出，為協助上市櫃公司了解今年公司治理評鑑內容，並提升股東會年報的揭露品質，協同證交所及集保結算所自本月起至13日，於台中、高雄、台北及新竹等地共舉辦五場「107年度公司治理評鑑宣導會」並圓滿結束，各場次出席情況踴躍，共有近2,000位上市櫃公司代表報名參與。

櫃買中心表示，因今年公司治理評鑑指標有多項重要修訂，包含五大構面整併為四大構面及其配分權重配合調整，本次宣導會除加強說明評鑑指標修正重點，搭配以釋例方式說明評鑑指南外。

另外，為因應今年度上市上櫃公司股東會全面採行電子投票，也特別邀請集保結算所代表，分享電子投票運作實務，包括法規介紹、對股東會的影響，以及電子投票應注意事項。

櫃買中心指出，公司治理評鑑實施以來，各上市櫃公司積極配合各項指標辦理改善作業，有助我國公司治理水平的提升，例如，在股東權益構面，106年度採用逐案票決公司大幅成長44%、董監事選舉採候選人提名制度者也增加67%。

截至106年底，董事會運作部分，上市櫃公司設置審計委員會公司所占比重已達45%；編製企業社會責任報告書之公司也逐年成長，出具家數已達439家，皆可看出上市上櫃公司對於落實公司治理所做的努力。