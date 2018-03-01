營業稅查稅開跑 鎖定醫美、月子中心及寵物美容等

2018-03-01 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為遏止逃漏、維護租稅公平，國稅局4月起將展開選案查稅。國稅局表示，另為防止美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構及寵物美容、寵物旅館等營業人銷售應稅貨物或勞務，未依規定辦理稅籍登記、逃漏稅捐，將針對上開機構及營業人加強查核。

高雄國稅局表示，對營業人開立不實統一發票、以不得扣抵進項稅額或無進貨事實及偽造憑證之進項稅額申報抵退稅款、未依規定辦理稅籍登記、申報銷售額及購買國外勞務給付額、將不得適用零稅率銷售額申報適用零稅率、食品業及夜店營業人未依規定開立統一發票、取得進項憑證等異常情形，展開查核作業。

為鼓勵營業人誠實納稅，國稅局也提供自動補報繳機會，請營業人自行檢視，如有取得不合法之統一發票虛報進項稅額或短漏開統一發票、短漏報銷售額者，務必把握機會，

於107年3月31日前自動補報繳稅款，凡屬未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款者，僅須加計利息，有關漏報、短報之處罰一律免除。否則一經查獲，除追繳稅款外，將依加值型及非加值型營業稅法第51條規定，處以5倍以下罰鍰。