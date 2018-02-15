財政部四大首長新春刮刮樂 中獎的是他

2018-02-15 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部長許虞哲及次長蘇建榮、吳自心、莊翠雲，在雞年最後一個辦公日，赴財政部各樓層與同仁拜早年，感謝同仁一整年的協助。

許虞哲向財政部記者拜年時，媒體應景地送上新春刮刮樂，許虞哲和其他三位次長當場一起「刮刮樂」，經常買刮刮樂、經驗豐富的的許虞哲，還不時指導三位次長怎麼刮、如何看有沒有刮中獎等。結果，只有負責督導彩券業務的蘇建榮刮中。

許虞哲表示，平時常常買刮刮樂，都是在返家途中，與一位永康街街邊一位身心障礙的女士購買。他表示，想做公益，買彩券是一個很好的方式，不但幫助需要幫助的人，還有機會中獎。

台彩表示，經常賣彩券給許虞哲的公益彩券經銷商呂金蓮，患有腦性麻痺，行動和講話都不方便，賣刮刮樂超過18年了。

呂金蓮回憶，7年前最初認識許部長時，部長和太太一同來買刮刮樂，之後許虞哲返家途中只要經過她的刮刮樂攤位時，常常都會下車購買幾張刮刮樂現場刮，有時假日會和太太一起來刮，幾乎是天天來捧場，至今已維持7年多，過年期間還會帶同事朋友來光顧。