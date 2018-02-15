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尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

財政部四大首長新春刮刮樂 中獎的是他

2018-02-15 06:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部長許虞哲及次長蘇建榮、吳自心、莊翠雲，在雞年最後一個辦公日，赴財政部各樓層與同仁拜早年，感謝同仁一整年的協助。

許虞哲向財政部記者拜年時，媒體應景地送上新春刮刮樂，許虞哲和其他三位次長當場一起「刮刮樂」，經常買刮刮樂、經驗豐富的的許虞哲，還不時指導三位次長怎麼刮、如何看有沒有刮中獎等。結果，只有負責督導彩券業務的蘇建榮刮中。

許虞哲表示，平時常常買刮刮樂，都是在返家途中，與一位永康街街邊一位身心障礙的女士購買。他表示，想做公益，買彩券是一個很好的方式，不但幫助需要幫助的人，還有機會中獎。

台彩表示，經常賣彩券給許虞哲的公益彩券經銷商呂金蓮，患有腦性麻痺，行動和講話都不方便，賣刮刮樂超過18年了。

呂金蓮回憶，7年前最初認識許部長時，部長和太太一同來買刮刮樂，之後許虞哲返家途中只要經過她的刮刮樂攤位時，常常都會下車購買幾張刮刮樂現場刮，有時假日會和太太一起來刮，幾乎是天天來捧場，至今已維持7年多，過年期間還會帶同事朋友來光顧。

個性樂觀的呂金蓮說，許虞哲就像她的兄長一樣，時常鼓勵她，給她打氣。她透露許虞哲買刮刮樂喜歡挑號碼，都是現場刮，在過年時也會購買較多的刮刮樂，最高曾一次購買8,000元。印象中，部長曾中過2次5,000元，一次是刮面額200元的「閃亮幸運星」，另一次則是面額500元100%中獎率的刮刮樂。

財政部長許虞哲及次長蘇建榮、吳自心、莊翠雲，在雞年最後一個辦公日，赴財政部各樓層...
財政部長許虞哲及次長蘇建榮、吳自心、莊翠雲，在雞年最後一個辦公日，赴財政部各樓層與同仁拜早年，感謝同仁一整年的協助。攝影／沈婉玉
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刮刮樂許虞哲彩券
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