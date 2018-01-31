因應稅改變動 財部調整薪資所得扣繳稅額表

2018-01-31 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



因應稅改三讀後標準扣除額與薪資所得特別扣除額紛紛遭提高的影響，財政部修正107年度薪資所得扣繳稅額表，若是單身無配偶及受撫養親屬者，每月薪資的起徵點將由去年的73,501元，提高至84,501元，而至於年終獎金等非每月給付薪資之起扣點同樣變動，每次給付超過84,500元便需直接扣繳5%所得稅。

由財政部所提出的稅改案18日在立院完成三讀，過程中經朝野協議，拉高標準扣除額與薪資所得特別扣除額，分別來到12萬元與20萬元的門檻，而為因應此變化，財政部也修正107年度薪資所得扣繳稅額表，而此表內容自今年1月起正式適用。

根據表格內容，2018年的每月薪資所得起扣門檻為84,501元，而其中又依據每人是否有配偶、受扶養親屬人數之不同，會產生不同的的應扣繳稅額，不過若是該月薪資未超過起扣點門檻，則不必進行扣繳。

舉一名單身無配偶及受撫養親屬者為例，若其每月薪資低於84,501元，便不必按月扣繳所得稅，但若是以一對夫妻加上一對兒女的四人小家庭為例，對照扣繳稅額表，則其2018年要達到每月扣繳的薪資門檻則為10萬6,501元。

另一方面，在兼職所得及非每月給付之薪資部分，依照現行法令，若是超過起扣點84,501元，同樣也要先行扣繳，而扣繳稅率固定為該薪資全額的5%。而像是各行各業普遍普遍都有的年終獎金，就屬於非每月給付之薪資，需要列入考量。而同樣地，若是年終沒有超過起扣點，同樣不需要納入扣繳。

財政部官員表示，107年度薪資所得扣繳稅額表其實在之前便已發布，不過因稅改在三讀通過後，條文回溯2018年1月起適用，因此財政部本次也連帶針對此表內容數值進行調整。

官員提到，按照此表內容先行扣繳的所得稅額，將在隔年度報稅時，依據其全年應納稅額來抵銷，採用多退少補的機制，而若是先行扣繳的稅額超過應納稅額時，便會退稅給納稅義務人，反之則需要補上扣除後還不足的稅款。