長期買台股基金可減稅 金管會將推動

2018-01-22 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



為活絡台股，金管會主委顧立雄擬提案長期投資台股基金可減稅，納入「個人儲蓄投資扣除額27萬元」內，他坦誠自己已私下向財政部長許虞哲提過此事，不過據了解金管會望於今年三月立法院最新會期前提出此修法，據金管會的版本，個人投資台股基金滿五年者，每年可扣抵最高2,4000元，初步規畫至少可以吸引增加200萬年輕台股基金投資人，雖然財政部可能因此減少相關稅收近60億元，但可因此增加近200億元證交所收，財政部稅基不致太過侵蝕但又可活絡台股。

在低利率時代，國內定存要超過2500萬元年息才會達到27萬元的「個人儲蓄投資特別扣除額」門檻，顯然現行法規有關門檻太高，政政部真正課到的稅收也很有限，金管會主委顧立雄說，這個特別扣除額名稱中不只有儲蓄還有投資，但是國人普遍儲，但也達到這麼高的門檻，但投資卻沒有列入稅抵扣抵，他希望未來將投資的部分也納入特別扣抵稅額中，鼓勵國內長期投資台股，不僅有助於解決國內台股基金成長有限問題，也可以幫助活絡台股。

國內證信投顧公會主管表示，包括日本、英國、泰國、韓國甚至加拿大、澳洲都有相關對於投資稅率抵減，尤其是泰國已實施投資泰股減稅十年，不僅股市成交量翻倍，股市漲了一個，稅收也因此增加77%，帶動長期投資與稅收同步成長雙贏格局。