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稅改案朝野協商 綠營：三扣除額有望調升

2018-01-17 00:31經濟日報 記者陳慶徽／台北報導

財政部長許虞哲
財政部長許虞哲
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立法院各黨團今（17）日將協商稅改案，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制，以及中小企業營所稅是否維持17%為三大重點。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，包括薪資所得扣除額在內的三項扣除額，目前最有機會獲得朝野共識再調升。

柯建銘強調，民進黨團將以政院版作為討論基礎，協商並非「一成不變」，會釋出空間提供朝野共同討論。

股利所得分離課稅上，國民黨團提出分三級的課稅方式，股利所得500萬元以下課徵26%、500萬元至1,000萬元課徵30%、1,000萬元以上課徵30%，藍委曾銘宗表示，分級課稅才可避免本次稅改過度向富豪傾斜；時代力量則要求兩級課稅，立委黃國昌說，分級課稅的累進課稅精神必須維持。

經濟日報提供
經濟日報提供
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對於在野黨全力爭取股利所得分離課稅，並採用分級課稅的構想，柯建銘說，接受可能性低，但把單一稅率再往上調，是協商時可以討論的方向。

上個會期民進黨團利用人數優勢，委員會中將稅改案逕付二讀，引發在野黨不滿，此案經一個月的協商冷凍期，今日將進入朝野協商程序。

目前朝野對於稅改案的歧見，主要聚焦在扣除額、中小企業營所稅與股利所得稅率三項條文。柯建銘表示，理解各黨團都想透過提高扣除額讓民眾受惠，但須將稅損納入考量，若朝野提出的版本差距不大，便有協商空間。

據了解，針對扣除額的提案，政院版薪資特別扣除額為18萬元，國民黨與時代力量提案皆為22萬元，親民黨團則是24萬元，與此同時，也有六名立委提案20萬元；至於標準扣除額部分，政院、時力黨團與親民黨團提案皆為11萬元，國民黨團13萬元。預計協商時將在這些版本所提範圍中討論。

至於藍營主張的中小企業營所稅維持17%的訴求，柯建銘則說，針對中小企業已有提供其他租稅優惠措施。

此外，先前財政部長許虞哲曾表示，幼兒學前特別扣除額財政部將另外提案檢討，但國民黨與時力黨團在協商中，仍會積極爭取納入本次稅改的範圍。兩黨分別提案要求將現有的2.5萬元門檻，提高到12萬和10萬元的水準。

國民黨柯建銘稅改

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