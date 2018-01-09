106年度各類所得扣繳憑單 31日截止申報

2018-01-09 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



台北國稅局表示，106年度各類所得扣（免）繳憑單、股利憑單、信託所得憑單申報期間至今年1月31日止，提醒扣繳義務人注意。

106年度各類所得扣（免）繳憑單、股利憑單、信託財產各類所得憑單及信託所得的申報期限，自今年1月1日起至1月31日止。

官員指出，各類所得資料申報，除下列案件外，皆可採網路申報：(一)營利事業有解散、廢止、合併、轉讓，或機關、團體裁撤、變更時之申報案件。(二)逾期申報案件。(三)所得人身分證統一編號或姓名無法查填之所得資料。(但信託受益人不特定或尚未存在之所得資料依規定註記者，不在此限）

官員說，扣繳單位在申報期間，可以經濟部工商憑證管理中心核發的「工商憑證IC卡」，或以財政部電子申報繳稅服務網站申請發給的「報稅密碼」，使用各類所得憑單（含信託）資料電子申報系統透過網路申報各類所得扣繳憑單。

官員提醒，各類憑單網路申報，同一申報單位只會有一個網路申報資料，各類所得及股利所得應合併為一個申報檔上傳或分別採用不同申報方式；如有更正申報情形，請注意「更正上傳申報資料將『覆蓋』前次申報資料」，故每次上傳，均須將前次申報資料合併申報，而非僅申報更正部分，申報系統也會出現「請注意，本次上傳應包含前次申報成功之完整資料」，及漏申報相關罰則的提示訊息，避免上傳資料不完整而遭處漏申報罰鍰。

官員提醒扣繳義務人及信託受託人，注意申報法定期限。另網路申報提供全天候24小時無休服務，不受時空限制，以網路代替馬路，免除往返國稅局申報之苦，既省時又便利，請扣繳義務人多加利用。