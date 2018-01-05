親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

當沖降稅上路 台股量能增近5成

2018-01-05 17:48中央社 台北5日電

當沖降稅將在今年4月底到期，金管會正與財政部就降稅延長期間進行討論。金管會表示，當沖降稅實施後，台股量能增近5成，其中，當沖交易近9成都是散戶，法人是少數。

當沖降稅為期1年，於去年4月28日起實施，將在今年4月27日屆滿。金融監督管理委員會的立場是希望當沖降稅可以延長7年。另外，金管會主委顧立雄曾表示，法人當沖占比仍低，希望當沖降稅政策可以有穩定性，以提高法人在台股的當沖占比。

證期局副局長張振山表示，金管會已就當沖降稅延長的稅式支出報告送給財政部，當沖降稅實施後，迄今表現已超過當初的評估，目前當沖交易的投資人約有89%是散戶，法人還是少數。

根據金管會統計，截至今年1月3日止，當沖降稅自去年4月28日實施後，當沖交易占集中市場比重約21.57%，已超出原先稅式支出報告預估的15%；當沖占櫃買中市場的比重則為30.41%，也超過稅式支出報告中的22.5%。

截至1月3日止，當沖降稅自去年4月28日實施後，台股日均量為新台幣1467.18億元，高於當沖降稅前平均的987.48億元，成長率為48.58%。

至於當沖降稅實施後對稅收的影響？張振山表示，根據財政部統計，去年前11月證交稅為810億元，創6年同期新高。

金管會

相關新聞

名家觀點／稅改趕進度 須兼顧納稅人權益

2018-01-05 02:20

核對工資單 防雇主浮報

2018-01-05 01:18

去年破獲私菸金額創高

2018-01-05 01:18

付賠償金代扣稅款 禁列費用

2018-01-05 01:18

稅務資訊交換 訂定識別碼

2018-01-05 01:18

去年查獲違法菸品價值近10億元 創新高

2018-01-04 21:30

熱門文章

信義區三年開三家百貨 JR東日本商場加入戰局

2018-01-05 02:35

傳聞「小故宮」值兩百億 曹興誠笑否認：我不是收藏家

2018-01-05 01:29

刷這張卡 五星飯店含早餐平假日都3,300元

2018-01-04 22:35

台幣強升效應 美元保單銷售暴衝

2018-01-05 01:44

輝達超前 聯發科跌出前3大IC設計廠

2018-01-05 12:30

舊版百元美鈔難辨真偽 匯豐全面停止買入兌換

2018-01-04 20:25

金融業曝險近7兆元

2018-01-05 02:27

美國稅改磁吸資金 政府備戰

2018-01-05 03:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top