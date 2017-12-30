外資股利扣繳率 明年調高至21%

2017-12-30 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



財政部昨（29）日發布，修正各類所得扣繳率標準部分條文，調高外資股東獲配股利或盈餘之扣繳率1個百分點，來到21%，此條文將從明（2018）年元旦上路。

調高外資股利扣繳率是稅改方案中的一環，目前稅改案還在立院審查中，尚未完成三讀。財政部官員解釋，依規定，財政部每年底都會公告下年度的扣繳率標準，且元月就要生效；又此類調整屬於法規命令層級，不同於其他稅改內容，不需經立法院修法通過，僅需經財政部訂定、行政院核定後便可核可上路。

照現行規定，非國內居住的個人與總機構在境外的營利事業（外資）股東取得公司分配之股利、合作社或其他法人分配之盈餘，需要按照20%的扣繳率就源扣繳，而由於過去外資股利扣繳總稅負33.6%，遠比內資股東可負擔的最高稅負49.68%還低，引起外界質疑會出現「真內資，假外資」的規避稅負情況發生。

因此，為進一步縮小內外資的稅負差距，本次條文修正、經行政院核定後，自明年元旦起，外資獲配股利或盈餘之扣繳率將由20%調高為21%，提高1個百分點。

財政部指出，這次修正後，比起韓國的22%、德國的26.375%與美國的30%稅率相比，台灣最新的外資獲配股利或盈餘之扣繳率仍具有一定的國際競爭力。

至於稅改草案其他部分的稅率變動調整，官員指出，此部分就還有待未來立法院何時可完成審議，在三讀通過後，其他稅改稅率調整才會一併在明年開始適用。

【記者朱美宙／台北報導】外資股利所得扣繳稅率將從20%拉高至21%，外資圈認為，由於台股是國際資金在多個市場配置的一環，且僅提高1個百分點，無礙持有台股的意願。