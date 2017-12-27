今年最強豪宅 200萬以上交易一半靠他

2017-12-27 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 北市實價揭露信義計劃區豪宅「文心信義」，10月成交一戶，為13樓戶，約266坪，總價4.9億元，一坪212.9萬，單價創社區新高。資料顯示，該戶為神腦國際總裁林保雍以正峯投資名義買下。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，今年單價200萬以上豪宅，實價僅有6筆交易資料，文心信義占一半、3筆。10月交易的13樓戶為今年交易單價第三名，17樓單價210萬、16樓209萬元，分列第五、第六名。

郎美囡表示，今年雖然豪宅買氣有回溫，不過近年大吹讓利風，豪宅市場也不例外，因此交易單價大部分不到200萬元，文心信義今年三戶交易總價都超過200萬，總價逼近5億元，是今年最搶眼的豪宅。

郎美囡表示，市場游資豐沛，加上台北市將豪宅稅的加乘部分改為固定率，促使今年豪宅買氣提升，但大部分買方以自用、置產為主，交易單價多在150萬元以下，超過200萬的極為少數。