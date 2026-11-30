今年前三季中南部買氣持續冷清，又以高雄表現最弱勢；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，高雄預售屋成交件數只約高峰期的十分之一左右，市況呈現「房子追著人跑」、還找不到人；值得注意的是，第3季區域預售房價年減5%，接下來跌幅是否進一步擴大，需持續觀察。

今年前三季高雄預售交易量僅1,663件、年減35.8%，為六都買氣最差，其次為台中市3,599件、年減20.2%。高雄、台中不僅預售交易量在六都敬陪末座，區域房價更較去年同期各跌價5.1%、3.9%，呈現價量俱跌格局，後續需觀察跌幅是否擴大。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，高雄預售屋市場有多慘，以前是「人追著房子跑」，現在是「房子追著人跑」、還找不到人，建案單月「零成交」比比皆是，案場呈現「外送員比賞屋客還多」現象。

何世昌表示，目前中南部預售房市，海嘯、腰斬等詞彙都還不足以形容，而是幾近「滅絕」，尤其高雄預售屋成交件數僅約高峰期的十分之一左右；所幸，現在新推建案售價較為平實，鮮少再出現創新高價的建案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德觀察，以擁有928檔期推案旺季的9月來說，單月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件、呈現買氣腰斬。