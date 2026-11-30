北北桃預售屋市場買氣回溫；據預售實價登錄最新資料，今年前三季雙北市、桃園市等都會區不僅交易量較去年同期有近一成增幅，同時預售屋每坪成交均價同步走高，又以桃園年增10.8%最多，相較中南部新屋市場買氣平淡，北部市場已呈現價量齊揚。

蔣萬安成功連任台北市長，市民期待10月中所釋出的都更送件門檻從75%降到50%，目前是全國最低，惟當前都更程序緩慢，若能同步縮短審議時間，有利大幅加速都更推進，讓市民相當期待。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，在2024年9月央行重手打房後，台北市僅成屋房價短暫回跌，預售屋市場卻穩若泰山，成交價持續上揚，主因區域土地成本居高不下，且一地難求，加上近年營造成本不斷攀升，以營造工程物價來看，平均年增率逾4%，在建商受制成本壓力之下，讓在北市推出預售案的建商「有議價、難降價」。

何世昌認為，今年前九月北市預售屋每坪成交均價突破130萬元後，今年底前要房價再大漲的機率不高，接下來漲勢可能放緩、落在每坪單價130萬元至140萬元間；需注意的是，近年北市買盤持續外溢，使房價漲勢已逐步往外擴散至新北市二、三線；在多數買方仍深信「只會買貴，不會買錯」下，加上前波房價大漲，雙北市漲幅相對較低，因此交易量率先超車中南部、從谷底緩步復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近兩個月台股波動劇烈，不少買方將購屋資金投資股市，由於11月以來，股市急速重挫，恐影響買方資產配置，認為短期內預售市場依舊是偏向冷靜的自用買盤支撐。

資料顯示，今年前九月北北桃三大都會區交易量超車中南部、率先谷底復甦，其中雙北市年增幅最多，台北達10.7%、新北7.2%，桃園市交易量年成長率也有6.7%；相較於台中市、高雄市成交量持續衰退逾二至三成，台南市年減近14%，北部預售市場買氣率先回溫。

觀察六都預售屋價格，今年前九月台中、高雄新屋價格各跌價3.9%、5.1%，雙北市、桃園、台南小幅上漲1.4%至10.8%，又以桃園年增10.8%最多。值得注意的是，台北市預售房價漲幅最少、僅1.4%，但區域預售屋每坪成交均價達132.8萬元、再創新高。

曾敬德表示，雖然今年前九月北部預售房市呈現價量齊揚，主要是2025年新屋市場交易量極度冷清，在基期過低之下，以致今年同期交易量稍有增加，就會呈現量能大增的情況，認為當前預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈，認為整體預售市況仍呈現個案表現。