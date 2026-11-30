泰嘉開發集團展開新頁，28歲的呂品學接掌旗下太普高精密影像（3284）董事長，成為台灣上市櫃公司最年輕董事長。這項人事布局，也讓泰嘉開發集團「三傑」各就各位：集團董事長呂金發，掌握建設事業與集團整體策略；集團副董事長呂維哲跨海赴日本熊本，肩負海外開發重任；呂品學則專注製造事業，帶領太普高走向國際市場。

營運調整 重新定位

三個人、三條事業軌跡，背後有著共同信念，「企業要繁榮今天，更要為明天做好準備」。

商場歷練多年的呂金發，對企業經營務實沉穩。近六年前接手太普高時，這家老牌印刷版廠正面臨連年虧損、產業前景不明的困境，經過營運調整、財務改善與事業方向重新定位，呂金發接手太普高自第二年起就轉虧為盈，走出昔日困局。

目前呂金發專注泰嘉集團約1,600戶進行中的建案，面對房市政策與金融環境變化，堅持穩健步調，從土地開發、產品定位到資金控管，務求每一步都走得踏實。

畢業於美國紐約普瑞特藝術學院建築系的呂維哲，勇於承擔責任，毅然跨海將目光投向日本熊本。隨著台積電（2330）赴熊本設廠，當地迎來產業與城市發展的新機會，呂維哲肩負集團海外事業，規劃第一期177間客房的公寓式酒店，並階段性長駐日本，親自整合金融、建築設計、工程與飯店管理資源。

海外開發並不浪漫，語言文化、法規制度、市場習慣，處處都是考驗，但對具有國際建築教育背景的呂維哲而言，要打造的，是泰嘉太普高集團走向國際的第一個重要據點。

三傑中，28歲的呂品學成為國內上市櫃公司最年輕的董事長，他的生活與同齡年輕人有很大不同 ，不但走進工廠、貼近生產線，業務足跡更踏過西班牙、捷克、斯洛伐克甚至巴西等國家，接觸買家、了解客戶需求與全球環保規範的變化。

面對中國大陸的強勢競爭，太普高進一步與長興材料合資成立「普興公司」，投入最新的環保版材新產線，為企業開啟另一個成長契機。

呂品學指出，轉型不能只停留在投資或設備擴充，而是必須經得起市場與營運成果的檢驗。這句話透露出年輕經營者超越年齡的務實。

傳承創新 拓展版圖

南部政商界大老說，泰嘉開發集團三傑同行，從呂金發的穩健築基、呂維哲的國際開拓，到呂品學的製造業革新，整個事業體展現不同於傳統家族企業的接班模式，在清楚的專業分工中，各自承擔責任、相互支援。

一個守住根基，一個開拓疆土，一個鍛造企業新的競爭力。未來，無論是南台灣建築市場、日本熊本開發，或全球環保印刷版材產業，都仍有挑戰等待克服。

企業傳承最動人的故事，並非是上一代把位置交給下一代，而是兩代人找到各自適合的舞台，讓多年累積的經驗與年輕世代的熱情，相互激盪出新的可能。