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經濟選書／同儕共學 拓展職涯複利
在所有可用於成長的工具中——無論是教練指導、課程學習或導師關係，一個積極參與的同儕網絡，可能是最強大、也最有價值的資源。這是個人成長與職涯發展中，最少被討論的要素之一，因為主動擁抱那些可能與你競爭同一職位的人，並不是符合直覺的事，但這正是它成為祕密武器的原因。
以下是同儕能為你的職涯帶來的好處：
一、共同學習：你不再是獨自升級，而是與他人一起進化。每個人都會帶來獨特的經驗、興趣、文章、播客、解決方案，甚至是失敗經驗，這些都會成為你的學習機會。
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